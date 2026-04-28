Tumbaron 10 construcciones ilegales en zona de alto riesgo en el occidente de Medellín

El predio intervenido, a escasos 30 metros de la quebrada La Iguaná, mide cerca de 3.700 metros cuadrados y es propiedad del Distrito. FOTO ALCALDÍA Las autoridades distritales desmontaron diez construcciones ilegales que no solo estaban invadiendo espacio público sino que se ubicaban en una zona de alto riesgo de inundación y para la ocurrencia de avenidas torrenciales, en el occidente de Medellín. Le recomendamos leer: Autoridades hicieron operativo “anti-invasión” en el cerro de Las Tres Cruces en Medellín, ¿qué encontraron? El operativo fue realizado en el sector de La Escombrera, del barrio Los Colores, dentro de una franja de protección ambiental aledaña a la quebrada La Iguaná, por lo que estaba prohibido su uso para hacer desarrollos urbanísticos. El predio intervenido, a escasos 30 metros del mencionado afluente, mide cerca de 3.700 metros cuadrados y es propiedad del Distrito, específicamente con la destinación de espacio público. En el lugar había ocho estructuras construidas en madera y tejas y dos en mampostería; ninguna cumplía con las normas constructivas vigentes. Eran utilizadas para almacenar material reciclable. En la intervención que se hizo cumpliendo con una orden de policía actuaron las secretarías de Seguridad y Convivencia, Gestión y Control Territorial, Inclusión Social y Medio Ambiente, lo mismo que el Isvimed (Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Policía Nacional. “Eran estructuras en madera, teja y mampostería que exponían a sus ocupantes a condiciones de riesgo. Estas acciones buscan prevenir emergencias, frenar la consolidación de asentamientos en zonas restringidas y proteger a las comunidades desde el ordenamiento del territorio. Además, permiten recuperar espacios que cumplen una función ambiental clave para la ciudad y reducir presiones sobre zonas donde el riesgo es no mitigable”, apuntó el subsecretario de Control Urbanístico (dependencia de la Secretaría de Gestión y Control Territorial), Juan Camilo Arredondo. Este año los operativos de este tipo han sido permanentes. Por ejemplo, en los primeros días de marzo hubo uno en el sector de las Tres Cruces, del corregimiento Altavista, también en el occidente de la capital antioqueña, en el cual las autoridades seis viviendas que estaban en proceso de construcción, pero además detectaron 79 posibles irregularidades urbanísticas allí. También le sugerimos ver: Autoridades recuperaron casi 4.400 metros cuadrados que se estaban usando para delitos inmobiliarios en Medellín En esa ocasión entre las acciones ejecutadas, sellaron viviendas sin licencia, removieron una obra en desarrollo y recopilaron información para los informes sobre edificaciones que no cumplían con las normas, algunas construidas con mampostería, bloques de concreto y ladrillo. Hasta ese momento iban 10 remociones de construcciones ilegales en varias zonas de la ciudad y habían recuperado por lo menos 363 metros cuadrados de áreas importantes para el medio ambiente. También, la Alcaldía hizo un llamado a los ciudadanos para no dejarse engañar por la venta informal de lotes en suelos protegidos y recordó la importancia de informarse antes de comprar o construir, asegurándose de que el predio tenga permiso para edificar.