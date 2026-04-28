En vivo | Con un Luis Díaz “brillante”, PSG vence al Bayern 3-2 en la semifinal de ida de la Champions

El guajiro Díaz, que dicen es uno de los candidatos a pelear por el Balón de Oro, ha mostrado buen nivel. Fue quien recibió la falta para el penalti con el que Bayern Múnich se fue adelante en el marcador. Se pensó, en ese momento, que los alemanes tomarían una ventaja que sería difícil de remontar para su rival. No obstante, quedó en evidencia que en el fútbol de elite todo cambia en un suspiro. Pocos minutos después de la anotación de Kane, el extremo Kvicha Kvaratskhelia anotó el empate del PSG. A los 33 el volante portugués Joao Neves, uno de los jugadores de menor estatura en el campo (mide 1,74 metros), cabeceó dentro del área y marcó el segundo tanto del partido para los parisinos.

Antes del final de la primera parte, el francés Olise remató de zurda, desde afuera del área, y puso el 2-2. Parecía que se iban a ir al vestuario con ese marcador. Sin embargo, el lateral canadiense Alphonso Davies metió la mano en el área propia y hubo penalti a favor de los parisinos. Dembelé, el mejor jugador del año anterior, anotó de penal.