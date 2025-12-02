x

No va ni una semana y EPM ya alertó por robos del alumbrado navideño en Medellín

Al menos siete puntos de los alumbrados navideños sufrieron daños y robos en la red eléctrica. Aquí los detalles.

  • Entre los casos más graves están los robos reportados en el Árbol de Navidad de la Plaza Botero, donde los vándalos se robaron 65 metros de cable dúplex. FOTO: Cortesía EPM
    Entre los casos más graves están los robos reportados en el Árbol de Navidad de la Plaza Botero, donde los vándalos se robaron 65 metros de cable dúplex. FOTO: Cortesía EPM
  • Así quedó el Árbol de Navidad de la Plaza Botero luego de que vándalos dañaran la figura. FOTO: Cortesía EPM
    Así quedó el Árbol de Navidad de la Plaza Botero luego de que vándalos dañaran la figura. FOTO: Cortesía EPM
  • La figura quedó gravemente dañada a raíz de los cortes de la red eléctrica que la conforman. FOTO: Cortesía EPM
    La figura quedó gravemente dañada a raíz de los cortes de la red eléctrica que la conforman. FOTO: Cortesía EPM
  • El Primer Parque de Laureles tampoco se salvó, los vándalos cortaron los cables y hurtaron 410 metros de cable. FOTO: Cortesía EPM
    El Primer Parque de Laureles tampoco se salvó, los vándalos cortaron los cables y hurtaron 410 metros de cable. FOTO: Cortesía EPM
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

02 de diciembre de 2025
bookmark

Pasaron tan solo cinco días del encendido oficial de los alumbrados navideños en Medellín y EPM ya reportó una serie de robos y actos de vandalismo que han afectado varias de las instalaciones luminosas distribuidas por la ciudad. La entidad rechazó lo sucedido no solo por los daños económicos, sino porque compromete la seguridad y altera el funcionamiento de una de las tradiciones más emblemáticas de Medellín.

EPM informó que en los primeros días se han registrado robos de cable dúplex, elemento fundamental para la conexión eléctrica de las 25.000 figuras luminosas que hay en la ciudad.

Entre los casos más graves están los robos reportados en el Árbol de Navidad de la Plaza Botero, figura gemela del que hay en el Paseo del Río, una obra de arte tejida a mano por las artesanas madres cabeza de hogar, donde los vándalos se robaron 65 metros de cable dúplex.

De igual manera, en el Primer Parque de Laureles, EPM indicó que fueron hurtados 410 metros de cable.

A estos hechos se suman robos y daños en otros puntos como Cristo Rey, La Floresta, Paseo del Río y el corregimiento de San Antonio de Prado, donde la empresa reportó más hechos de vandalismo. Además, se han registrado daños contra figuras en el Pueblito Paisa, una de las locaciones más tradicionales del recorrido navideño.

EPM lamentó la situación e hizo un llamado urgente a la ciudadanía para proteger este patrimonio cultural que cada año dinamiza la economía local, genera empleo y atrae turistas nacionales e internacionales.

EPM invita a la comunidad a cuidar los alumbrados, con sentido de pertenencia, y reportar a las autoridades cualquier irregularidad que identifique”, detalla el comunicado.

La compañía también recordó que los alumbrados no solo son una exhibición artística, sino el resultado del trabajo de cientos de personas, más de 400 artesanos, entre ellos hay 150 madres cabeza de hogar encargadas del tejido y fabricación de las figuras, cuyo sustento depende en gran parte de esta tradición.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre lo sucedido y condenó los actos vandálicos contra los alumbrados navideños.

Este año, los alumbrados rinden homenaje a los 350 años de la ciudad y a los 70 años de EPM, con más de 8 millones de bombillas y 600 kilómetros de manguera luminosa que se extienden en los 61 puntos de la ciudad. Por el momento, las autoridades ya investigan los hechos y reforzarán los controles en las zonas más afectadas para evitar que nuevos robos empañen la temporada navideña.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Cuántos metros de cable dúplex se robaron de los alumbrados de Medellín?
EPM reportó el hurto de más de 475 metros de cable dúplex en los primeros días. Los robos más graves afectaron al Árbol de Navidad de la Plaza Botero (65 metros) y al Primer Parque de Laureles (410 metros).
¿Qué figuras navideñas de Medellín resultaron dañadas por el vandalismo?
Entre las figuras afectadas están el Árbol de Navidad de la Plaza Botero y las instalaciones en el Paseo del Río, Cristo Rey, La Floresta y el Pueblito Paisa. Los daños se deben a cortes en la red eléctrica por el robo del cable.
¿Cómo afecta el robo a las personas que hicieron el alumbrado?
Los alumbrados son el resultado del trabajo de más de 400 artesanos, incluyendo 150 madres cabeza de hogar. El robo y el vandalismo afectan el patrimonio que atrae turismo, dinamiza la economía y genera sustento para estas familias.

