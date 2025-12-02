No va ni una semana y EPM ya alertó por robos del alumbrado navideño en Medellín

Pasaron tan solo cinco días del encendido oficial de los alumbrados navideños en Medellín y EPM ya reportó una serie de robos y actos de vandalismo que han afectado varias de las instalaciones luminosas distribuidas por la ciudad. La entidad rechazó lo sucedido no solo por los daños económicos, sino porque compromete la seguridad y altera el funcionamiento de una de las tradiciones más emblemáticas de Medellín.



Le puede interesar: ¡Bienvenido, diciembre! Medellín encendió su alumbrado navideño con 8 millones de luces EPM informó que en los primeros días se han registrado robos de cable dúplex, elemento fundamental para la conexión eléctrica de las 25.000 figuras luminosas que hay en la ciudad. Entre los casos más graves están los robos reportados en el Árbol de Navidad de la Plaza Botero, figura gemela del que hay en el Paseo del Río, una obra de arte tejida a mano por las artesanas madres cabeza de hogar, donde los vándalos se robaron 65 metros de cable dúplex.

Así quedó el Árbol de Navidad de la Plaza Botero luego de que vándalos dañaran la figura. FOTO: Cortesía EPM

La figura quedó gravemente dañada a raíz de los cortes de la red eléctrica que la conforman. FOTO: Cortesía EPM

De igual manera, en el Primer Parque de Laureles, EPM indicó que fueron hurtados 410 metros de cable.

El Primer Parque de Laureles tampoco se salvó, los vándalos cortaron los cables y hurtaron 410 metros de cable. FOTO: Cortesía EPM

A estos hechos se suman robos y daños en otros puntos como Cristo Rey, La Floresta, Paseo del Río y el corregimiento de San Antonio de Prado, donde la empresa reportó más hechos de vandalismo. Además, se han registrado daños contra figuras en el Pueblito Paisa, una de las locaciones más tradicionales del recorrido navideño. EPM lamentó la situación e hizo un llamado urgente a la ciudadanía para proteger este patrimonio cultural que cada año dinamiza la economía local, genera empleo y atrae turistas nacionales e internacionales. “EPM invita a la comunidad a cuidar los alumbrados, con sentido de pertenencia, y reportar a las autoridades cualquier irregularidad que identifique”, detalla el comunicado.

La compañía también recordó que los alumbrados no solo son una exhibición artística, sino el resultado del trabajo de cientos de personas, más de 400 artesanos, entre ellos hay 150 madres cabeza de hogar encargadas del tejido y fabricación de las figuras, cuyo sustento depende en gran parte de esta tradición. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre lo sucedido y condenó los actos vandálicos contra los alumbrados navideños.

Este año, los alumbrados rinden homenaje a los 350 años de la ciudad y a los 70 años de EPM, con más de 8 millones de bombillas y 600 kilómetros de manguera luminosa que se extienden en los 61 puntos de la ciudad. Por el momento, las autoridades ya investigan los hechos y reforzarán los controles en las zonas más afectadas para evitar que nuevos robos empañen la temporada navideña.



