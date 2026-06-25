“Déficit estructural se podría corregir en 8 años”: nuevo rector de la Universidad de Antioquia

Con seis votos de nueve posibles en el Consejo Superior Universitario, Luquegi Gil Neira fue ungido en la noche del miércoles como el próximo rector de la Universidad de Antioquia.

La votación fue breve y predecible, pues Gil había obtenido mayoría de todos los estamentos (menos los jubilados) en la consulta interna del 4 de junio y además se sabía del respaldo del Gobierno Nacional, que tiene dos votos en la máxima instancia de gobierno institucional. Todavía hay una queja por resolver acerca de que funcionarios habrían favorecido a Gil.

Los otros tres apoyos fueron para Felipe Andrés Gil —exsecretario de Educación de Antioquia y Medellín—, por quien votaron el gobernador, el representante del empresariado (elegido por el gobernador) y el exrector Jaime Restrepo, exsenador del Centro Democrático.

El nuevo rector, que todavía no se sabe cuándo comienza a ejercer, recibirá una alma máter líder, pero con un hueco económico alto y otros retos por resolver. EL COLOMBIANO habló con él.

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¿Quién es usted y por qué decidió buscar la rectoría?

“Tengo 47 años y 30 de ellos han sido en la universidad. Cuando ingresé a estudiar, la rectoría era algo inimaginable, un sueño como ser astronauta de la NASA. Mi trayectoria incluye haber sido profesor de cátedra, secretario general a los 30 años y decano de mi facultad. En ese proceso de conocer la universidad, estar al frente de sus problemas y relacionarme con la comunidad, surgió la idea de presentarme a la rectoría”.

¿Cuál es su fórmula para resolver el déficit estructural?

“La universidad tiene un déficit acumulado histórico de cerca de $367.000 millones. El faltante anual ha oscilado entre $50.000 y $60.000 millones. Contamos con un aporte extraordinario de $70.000 millones que ayudó a que las deudas del año pasado no se trasladaran al 2026. Nuestra propuesta incluye un ejercicio serio y responsable del gasto sin paralizar las actividades académicas. Además, esos $70.000 millones deberán ser indexados en la base presupuestal a partir del próximo año. También dependemos del nuevo Índice de Costos de la Educación Superior que defina el MinEducación para las transferencias. Con una planeación financiera y priorización del gasto misional, se puede corregir el déficit estructural en unos 8 años. Solicitaremos al Gobierno Nacional que los recursos extraordinarios se incorporen a la base presupuestal desde este mismo año para cerrar en equilibrio”.

¿Cómo resolverá la situación del Hospital Alma Máter?

“El Hospital Alma Máter es nuestro hospital universitario y principal centro de prácticas para los programas de salud y áreas sociales. Actualmente, le debe a la universidad $160.000 millones. Requerimos tomar decisiones que garanticen su sostenibilidad sin perjudicar la atención en salud; también es necesario un diálogo con el Gobierno para solucionar la crisis del sistema, pues entidades como Savia Salud deben unos $100.000 millones al hospital y la Nueva EPS cerca de $35.000 millones”.

¿Por qué propone un nuevo modelo académico y una transformación curricular?

“Enfrentamos dos crisis mundiales: la demográfica, con una disminución de jóvenes en la pirámide poblacional, y el cambio radical en la forma de producir y transmitir el conocimiento. Con la inteligencia artificial, el papel del profesor debe cambiar. No podemos formar personas para un entorno de incertidumbre basándonos en modelos enciclopédicos. Debemos preparar ciudadanos con pensamiento crítico capaces de resolver los problemas del futuro. Iniciaremos esta reflexión ya para dejar la ruta de transformación curricular lista en los próximos 3 años dentro del plan de desarrollo a 10 años”.

¿Qué cambios propone en materia de reforma estatutaria y consultas?

“Es ineludible discutir la reforma del Estatuto General, incluyendo los procesos de designación de rectores y decanos, sus periodos y las posibilidades de reelección. Proponemos dar un valor vinculante a la consulta interestamentaria dentro del mecanismo de selección. Se pueden discutir opciones como la de la Universidad Nacional, donde pasan los candidatos con mayor puntaje en la consulta, o que esta tenga un peso específico dentro del total de factores de evaluación junto a la hoja de vida y la propuesta”.

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¿Sigue la idea de la Facultad de Ciencias de la Vida en Urabá?

“Mantenemos el compromiso de llevar Ciencias de la Vida a la región ante la alta demanda de servicios de salud. Sin embargo, el proyecto requiere recursos asegurados en la base presupuestal por parte del Gobierno Nacional o departamental para garantizar su sostenibilidad, ya que programas como medicina tienen alto costo y no pueden ser desmontados tras una sola cohorte”.

¿Cómo va a manejar temas recurrentes en la U, como el de drogas, ventas e invasión del espacio público?

“Hay que separar los fenómenos. No se puede tratar igual al estudiante que utiliza el espacio de la universidad sin autorización para una venta de comida, que a quien vende licor o drogas, que es una actividad ilícita. Con los que ejercen ventas informales de comida, es necesario continuar el proceso de formalización y complemento con los servicios de bienestar. Respecto al licor, está prohibido y se requiere un gran pacto con los universitarios para que no lo compren. Sobre la venta de sustancias psicoactivas, las actividades ilegales corresponden a las autoridades de policía y judiciales, mientras que a la universidad le corresponde fortalecer el programa de bienestar en la prevención y tratamiento de adicciones”.

¿Cómo se compagina que el control corresponda a las autoridades con la postura de que la Policía no entre al campus?

“No veo que en este momento la presencia exclusiva de la Policía al interior del campus disuada a quienes tienen estructuras criminales, así como tener un policía en el ‘aeropuerto’ (un sitio tradicional de consumo adentro) no acaba la venta de droga. En el 2010 ingresó la fuerza pública y dos años después la comunidad universitaria solicitó que no ingresara más porque el campus era una batalla campal diaria. Lo que transforma la universidad son los procesos educativos y culturales, y nuestro rechazo absoluto al ejercicio de la violencia”.

¿Qué piensa de la inspección especial que tiene el Gobierno sobre esta universidad?

“La tarea principal es levantar lo más rápido posible la totalidad de las medidas de inspección y vigilancia. Para eso requerimos cumplir con el plan de mejoramiento presentado al Ministerio de Educación Nacional para garantizar que los recursos se inviertan adecuadamente en la misionalidad”.

¿En qué porcentaje se ha cumplido ese plan?

“El plan establece 95 acciones. Un 20% o 30% tienen como fecha de cumplimiento el primer semestre del 2026, un grueso de ellas para diciembre de 2026 y la totalidad se complementa en el 2027”.

¿Pero de eso no dependería la fecha de su posesión?

“La primera decisión del Ministerio de Educación es si levanta la medida de reemplazo del rector. Yo me puedo posicionar cuando el Ministerio levante dicha medida”.

¿Cómo moverse en un terreno que parece movedizo, entre el respaldo del Gobierno Nacional y la posición contraria de la Gobernación?

“Nuestra camiseta es la de la Universidad de Antioquia y nuestra tarea es hacer la labor por la educación y por los jóvenes. La controversia partidista y electoral se soluciona en las urnas o en el Congreso. Tengo un total respeto a las instituciones y a la Constitución. Esta es una rectoría que viene a construir con todas las personas. Como lo dije en un foro, la universidad es de todos, es una pluralidad. La universidad viene a relacionarse con todos los actores y con todos los sectores para construir el bien de la sociedad. Ese es nuestro trabajo y nuestra misión”.

Dicen que usted se presentó en Urabá junto con el delegado del MinEducación para hacer campaña, ¿eso fue cierto?

“Esa aseveración falta a la verdad. Fui convocado por la universidad a un foro institucional en Urabá donde estuvieron varios candidatos y también el delegado del señor ministro escuchando el foro. En ningún momento ellos hicieron campaña o yo hice campaña con ellos; estuvimos en el mismo escenario que fue grabado y transmitido por YouTube”.

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Algunos dicen que usted viene de administraciones anteriores y representa lo mismo, ¿cuál es el cambio o las salidas creativas que puede aportar?

“Fui Secretario General de 2009 al 2015 y decano entre 2017 y 2023. No fui miembro de la rectoría de John Jairo Arboleda; el rector Héctor Iván García me llamó a participar en la vicerrectoría general recientemente. Mi experiencia y conocimiento han sido respaldados por 4.000 personas de la comunidad universitaria. La universidad tiene una crisis financiera que hay que resolver, pero también es líder en investigación y formación, lo cual no se logra con una mala administración”.

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