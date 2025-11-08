“Dudo mucho de que el dinero de Quintero esté en el país": Tyche

Suele ocurrir que a veces los ciudadanos del común están mejor informados que los llamados líderes de opinión que le hablan al oído al poder. Un ejemplo claro fue el papel que desempeñó la abogada Gloria Jaramillo Aristizábal —más conocida en la red social X como Tyche— durante la pasada administración distrital. Gracias a las juiciosas y sólidas investigaciones de esta especialista en Derecho Comercial, Derecho Tributario y en Negocios Internacionales —de las que muchos medios posteriormente hicieron eco— varios exfuncionarios de Quintero fueron llamados por la justicia.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4