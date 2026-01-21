Entrenador de fútbol se habría aprovechado de deportistas para grabar pornografía infantil en Medellín

La Fiscalía General de la Nación de Colombia imputó cargos a Luis Fernando Palacio Sinisterra, entrenador de fútbol de 37 años en Medellín, señalado de producir, almacenar y distribuir material sexual que involucraría al menos a cinco menores de edad de entre 13 y 16 años. De acuerdo con el ente acusador, la investigación se desarrolló en coordinación con la Agencia de Investigación de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), que ayudó a rastrear la transmisión de cerca de 60 archivos con imágenes y videos de contenido sexual infantil. Le puede interesar: Este es el conductor borracho que arrolló a dos adultos mayores en Marinilla, Antioquia: lo mandaron a la cárcel Los hechos bajo investigación habrían ocurrido entre el 11 de diciembre de 2024 y el 20 de julio de 2025, periodo en el que el procesado habría aprovechado su posición como entrenador para acercarse a adolescentes y generar un vínculo de confianza que, según la Fiscalía, derivó en la producción y circulación de material ilícito a través de plataformas digitales.

Imputación por pornografía infantil y medida de aseguramiento

En audiencias realizadas ante un juez de control de garantías en Medellín, una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes formuló a Palacio Sinisterra cargos por el delito de pornografía con menor de 18 años, contemplado en el artículo 218 del Código Penal colombiano. El acusado no aceptó los cargos, pero la Fiscalía presentó elementos materiales probatorios que incluyen interceptaciones de comunicaciones, trazas de giros internacionales y el hallazgo de los archivos explícitos distribuidos en la red. Lea también: Capturaron por homicidio culposo a conductor ebrio que atropelló a pareja que iba para misa Durante la audiencia, la fiscal del caso sostuvo que las interceptaciones al teléfono móvil del entrenador permitieron identificar movimientos bancarios internacionales y conversaciones cifradas con terceros, en las que se utilizarían nombres en clave, entre ellos el alias “Deiber”. Según el informe de investigación, estos hallazgos sustentarían la hipótesis de una dinámica de producción y comercialización de material sexual infantil con posible alcance transnacional. A la luz de la gravedad de las presuntas conductas y del riesgo para la comunidad, el juez ordenó la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso penal. La Fiscalía argumentó que con la medida se buscaría evitar una posible obstrucción de la justicia y proteger a eventuales nuevas víctimas que pudieran surgir en el curso de la investigación. Tanto la Fiscalía como la Policía hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier caso de abuso o explotación sexual en entornos deportivos o escolares.

Un caso que reabre el debate sobre el control en el deporte formativo