780.000 personas en Medellín habitan zonas de alto riesgo de desastres naturales

El desastre no ocurre, se construye pacientemente. Nunca es culpa de la naturaleza, por el contrario, siempre es una responsabilidad colectiva, el resultado de las decisiones y omisiones. Y en eso, Medellín y el Valle de Aburrá han sido expertos.
Desde 1927 hasta 2025, los 15 desastres más mortíferos (12 en Medellín, dos en Bello y uno en Envigado) han dejado 1.005 muertos. La fatalidad podría explicar, si acaso, alguna de esas tragedias, como la ocurrida en Media Luna, en Santa Elena, en 1954, que dejó cerca de 100 víctimas mortales luego de que decenas de personas se congregaran para rescatar a una familia atrapada por un alud y un par de minutos después la mayoría de los presentes quedaran sepultados por un segundo derrumbe.
Pero las atribuciones al azar acaban cuando queda en evidencia que siete de esas 15 tragedias ocurrieron en los últimos 20 años, y que a pesar de tener recursos, tecnología, antecedentes, alertas, planes, normativas y demás, el riesgo se materializó en desastre y arrasó con cientos de vidas. ¿Por qué no se evitó? ¿Cuántos más dejarán de evitarse?