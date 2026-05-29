Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Pilas: en estos barrios de Medellín cambiarán los horarios de recolección de basuras a partir de junio

Los cambios se implementarán a partir del 4, 5 y 6 de junio en cuatro comunas de la ciudad. Tenga en cuenta todas las recomendaciones para la disposición de estos residuos ordinarios.

  • Para más información sobre el nuevo horario de recolección de basuras en algunos barrios de Medellín, puede escribir a la línea de WhatsApp 3044037188. FOTO Emvarias.
    Para más información sobre el nuevo horario de recolección de basuras en algunos barrios de Medellín, puede escribir a la línea de WhatsApp 3044037188. FOTO Emvarias.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Emvarias anunció que, a partir de la primera semana de junio, habrá cambios de horarios en la recolección de basuras en 4 comunas de Medellín, esto con el objetivo de reducir la permanencia de residuos en las calles y mejorar la prestación del servicio público de aseo.

Lea más: Operadores de aseo tardaron un día entero en retirar enorme basural abandonado cerca de estación del metro

Popular, Santa Cruz, Manrique y Aranjuez son las comunas donde se implementarán las modificaciones para la disposición y recolección de residuos ordinarios. En algunos de los barrios esta medida aplicará desde el 4 de junio, y en otros desde el 5 o 6 del mismo mes.

Cambios a partir del 4 de junio

Comuna 1 Popular:

Barrio Villa Guadalupe. Desde la carrera 48 hasta la carrera 42B, excluyendo lacarrera 42B, entre las calles 97A y 94A. La comunidad deberá sacar sus residuos ordinarios los días lunes y jueves, entre las 7:00 p.m. y las 9:00 p.m.

Barrio San Nicolás. Entre las carreras 48 y 49, entre las calles 98A y 94; y entre las carreras 49A y 46A, entre las calles 94 y 95. Saque sus residuos ordinarios los días lunes y jueves, entre las 7:00 p.m. y las 9:00 p.m.

Comuna 2 Santa Cruz:

Barrio La Rosa. Entre las carreras 48 y 50, y entre las calles 97A y 99. No incluye la calle 99. Saque sus residuos ordinarios los días lunes y jueves, entre las 7:00 p.m. y las 9:00 p.m.

Barrio Moscú 1. En la calle 100, entre las carreras 44A y 46A. Saque sus residuos ordinarios los días lunes y jueves, entre las 7:00 p.m. y las 9:00 p.m.

Comuna 3 Manrique:

Manrique, El Pomar, y Campo Valdés 2. Entre la carrera 45 y la carrera 41, vía Santo Domingo, excluyendo la carrera 45 y la vía Santo Domingo; y entre las calles 67 y 79, excluyendo la calle 79. Saque sus residuos ordinarios los días lunes y jueves, entre la 1:00 p.m. y las 3:00 p.m.

Comuna 4 Aranjuez:

Barrio Palermo, sector Puerto Nuevo. Entre las calles 93F y 95, entre las carreras 55 y 55A, junto a la Estación de Policía de Aranjuez. Saque sus residuos ordinarios los días lunes y jueves, entre la 1:00 p.m. y las 3:00 p.m.

Cambios a partir del 5 de junio

Comuna 1 Popular:

Barrio Villa Guadalupe. Entre las carreras 42B y 35, excluyendo la carrera 35, y entre las calles 96 y 94. Saque sus residuos ordinarios los días martes y viernes, entre las 5:00 a.m. y las 6:00 a.m.

Barrio Carpinelo. Sobre la carrera 23, entre las calles 97 y 102B. La comunidad deberá sacar sus residuos ordinarios los días martes y viernes, entre la 1:00 p.m. y las 3:00 p.m.

Comuna 3 Manrique:

Barrio La Cruz. Entre las carreras 28 y 23C, y entre las calles 71 y 81B. Saque sus residuos ordinarios los días martes y viernes, entre las 8:00 p.m. y las 10:00 p.m.

Barrio Bello Oriente. Sobre la carrera 22, entre las calles 85B y 86B. La comunidad deberá sacar sus residuos ordinarios los días martes y viernes, entre la 1:00 p.m. y las 3:00 p.m.

Barrio Versalles 2. Sobre la carrera 27, entre las calles 69 y 71, sector UVA de los Sueños; y sobre la calle 71B, entre las carreras 24 y 25. Saque sus residuos ordinarios los días martes y viernes, entre las 7:00 p.m. y las 9:00 p.m.

Cambios a partir del 6 de junio

Comuna 1 Popular:

Barrio Popular. Entre las calles 111 y 124, entre las carreras 46 y 43A; y sobre la calle 126, entre las carreras 43A y 42E. La comunidad deberá sacar sus residuos ordinarios los días miércoles y sábados, entre la 1:00 p.m. y las 3:00 p.m.

Barrio Popular y Santo Domingo. Aplica para los sectores ubicados sobre la carrera 42B, entre las calles 106 y 118; sobre la carrera 42B, entre las calles 118 y 121; y entre las calles 121 y 107B, entre las carreras 32 y 29. Deberán sacar sus residuos ordinarios los días miércoles y sábados, entre las 8:00 p.m. y las 10:00 p.m.

La invitación a la comunidad por parte de Emvarias es a acatar los nuevos horarios de disposición de basuras y a sacar los residuos únicamente en el tiempo establecido por la entidad.

Si requiere más información y desea confirmar si el cambio aplica o no en el sector donde reside, puede escribir a través de la línea de WhatsApp 3044037188.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Temas recomendados

Residuos sólidos
Emvarias
Residuos
Basura
Recolección de basura
Medellín
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos