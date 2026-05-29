Pilas: en estos barrios de Medellín cambiarán los horarios de recolección de basuras a partir de junio

Emvarias anunció que, a partir de la primera semana de junio, habrá cambios de horarios en la recolección de basuras en 4 comunas de Medellín, esto con el objetivo de reducir la permanencia de residuos en las calles y mejorar la prestación del servicio público de aseo.
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Popular, Santa Cruz, Manrique y Aranjuez son las comunas donde se implementarán las modificaciones para la disposición y recolección de residuos ordinarios. En algunos de los barrios esta medida aplicará desde el 4 de junio, y en otros desde el 5 o 6 del mismo mes.