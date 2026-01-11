El reto de la movilidad eléctrica: ¿qué hacer con baterías usadas?

En medio del auge de vehículos eléctricos que vive Medellín, donde las ventas de estos carros crecieron un 169% en el último año, es inevitable preguntarse: ¿qué pasa con las baterías gigantescas de estos vehículos cuando dejan de funcionar o cuando ya no tienen el rendimiento que necesitan para darle autonomía a un carro durante cientos de kilómetros?



La respuesta la mayoría de las veces, especialmente en Colombia, es el desecho, pero BatX utiliza lo que para la industria automotriz es un residuo, como el insumo de una nueva fuente de energía limpia.



Fundada en septiembre de 2020 por Pablo Castellanos y Alejandro Camargo, dos amigos que empezaron a trabajar en la idea cuando aún eran estudiantes universitarios de Eafit, esta empresa ha logrado algo que parecía impensable hace unos años: diagnosticar, reparar y reconfigurar baterías de vehículos eléctricos para que iluminen casas o respalden industrias mediante energía solar.



Una batería de un carro o un bus eléctrico, diseñada para mover toneladas y subir las lomas de Medellín, suele ser reemplazada cuando su rendimiento baja, aunque todavía conserve gran parte de su capacidad de carga y puede seguir funcionando en otras cosas, como un panel solar o una bicicleta eléctrica.



Actualmente, el país recicla menos del 1% de las baterías usadas y depende casi totalmente de la importación de estos insumos. Expertos advierten que la cantidad de vehículos eléctricos rodando hoy ya supera la capacidad instalada del sistema nacional de gestión de residuos. Lea también: “El precio es determinante para el consumidor”: así BYD enfrentará la competencia de Tesla y otras marcas de carros eléctricos en Colombia



“Estamos usando estas baterías, que es una tecnología crítica para la transición energética, que es costosa, que requiere una red logística muy importante, como si fuera un plástico de un solo uso”, explica Pablo Castellanos, cofundador de BatX.



Para Castellanos, el modelo actual es insostenible: “Casi nadie reemplaza una batería. Si se daña y tiene garantía, pueden hacer algo, y si no, basura”. Fue ahí donde BatX vio la oportunidad. Desarrollaron y patentaron una metodología propia de diagnóstico —una especie de “rayos X” para baterías— que les permite saber con exactitud el estado de salud de cada celda.



Pero el proceso no consiste en reciclar destruyendo el material, sino en hacer un producto nuevo y de buena calidad con materiales reutilizados de otros usos; es remanufactura tecnológica. “No es desconectarla del carro y conectarla en la casa, porque mucha gente dice: ‘No, si es que eso es un segundazo’... Para nada. Es un producto de alta calidad y de alta ingeniería nuevo, simplemente hecho de materiales reciclados”, aclara Castellanos.



Una vez la batería es diagnosticada y reconfigurada, encuentra su segundo hogar en los sistemas de energía fotovoltaica. Un panel solar solo genera energía cuando hay sol, pero los hogares y las empresas necesitan electricidad también de noche, de ahí que sea importante una batería que almacene la energía.