El reto de la movilidad eléctrica: ¿qué hacer con baterías usadas?

En medio del auge de vehículos eléctricos que vive Medellín, donde las ventas de estos carros crecieron un 169% en el último año, es inevitable preguntarse: ¿qué pasa con las baterías gigantescas de estos vehículos cuando dejan de funcionar o cuando ya no tienen el rendimiento que necesitan para darle autonomía a un carro durante cientos de kilómetros?
La respuesta la mayoría de las veces, especialmente en Colombia, es el desecho, pero BatX utiliza lo que para la industria automotriz es un residuo, como el insumo de una nueva fuente de energía limpia.
