Murió Robert Carradine, actor de La venganza de los nerds y Lizzie McGuire

El fallecimiento del actor estadounidense Robert Carradine, recordado por su participación en las películas de La venganza de los nerds y en el show de televisión juvenil Lizzie McGuire, fue confirmado por su familia.
“Es con profunda tristeza que debemos compartir que nuestro querido padre, abuelo, tío y hermano Robert Carradine ha fallecido. En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para todos los que le rodeaban", compartieron sus seres queridos en un comunicado revelado por el medio de comunicación Deadline.
Además, los familiares de Carradine relataron que desde hace casi 20 años, el actor estaba diagnosticado con trastorno bipolar, una enfermedad mental que ocasiona cambios de ánimo intensos y repentinos, y que necesita tratamiento de por vida. “Estamos desolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby contra su batalla de casi dos décadas con el trastorno bipolar”, escribieron.