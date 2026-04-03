Emergencias tras aguacero en Medellín: niño de cinco años murió por caída de muro en Manrique

Un niño de cinco años falleció en la tarde de este viernes por cuenta de la caída de un muro en el barrio Manrique Las Granjas, en el nororiente de Medellín, en medio de los desbordamientos y las fuertes lluvias que se presentaron.
La muerte del menor se registró dentro de una vivienda en la carrera 31A con la calle 84, en este barrio de la comuna 3 (Manrique). Personal del Cuerpo de Bomberos de Medellín se dirige hacia el sitio junto con agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana.
El menor fallecido en estos hechos fue identificado como Sebastián Jesús Valencia Valencia, quien se encontraba dentro de su vivienda cuando el muro colapsó y le cayó encima, luego de que la quebrada La Máquina se desbordara y sus aguas golpearan contra las paredes de esta propiedad.