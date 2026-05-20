Revelan imágenes inéditas del lugar donde encontraron el cuerpo de Yulixa Toloza

Después de permanecer desaparecida durante seis días, las autoridades hallaron el cadáver de Yulixa Consuelo Toloza a un costado de la carretera en Apulo, Cundinamarca. Las características morfológicas del cuerpo correspondían a las de la víctima, quien se había sometido a un procedimiento estético en Beauty Láser, un fraudulento centro estético ubicado en la localidad de Tunjuelito, Bogotá. Por su parte, los señalados responsables de esta muerte fueron capturados en Maracay, estado Aragua, Venezuela, luego de haber huido atravesando municipios y departamentos colombianos, entre ellos Cúcuta. Lea también: Atención: Alcalde Galán confirma que encontraron el cuerpo de Yulixa Toloza, quien se sometió a un procedimiento estético Cinco personas estarían implicadas en este crimen y podrían enfrentar entre 17 y 30 años de prisión por los delitos de desaparición forzada, secuestro simple, omisión de socorro, encubrimiento por favorecimiento y destrucción de material probatorio. Entre los detenidos figura María Fernanda Delgado Hernández y Edinson José Torres Sarmiento, señalados como propietarios y administradores del centro estético Beauty Láser.

El lugar donde encontraron a Yulixa Consuelo Toloza

Sobre el hallazgo del cuerpo de Toloza, las autoridades confirmaron que fue encontrado en la vereda El Copial, ubicada en jurisdicción del municipio de Apulo (Cundinamarca), exactamente en el kilómetro 45 de la vía Anapoima. Al lugar asistieron uniformados de la Sijín y el Gaula de la Policía Nacional, así como funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

El cuerpo correspondía al de Yulixa, confirmó luego el alcalde Carlos Fernando Galán, no solo por sus características morfológicas, sino también por la ropa y los accesorios que llevaba tras el procedimiento estético, lo que permitió parcialmente su reconocimiento en Medicina Legal.

FOTO: Bomberos de Cundinamarca

Al respecto, el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca reveló imágenes inéditas del lugar donde los delincuentes abandonaron el cuerpo de Yulixa. Según el material, en el sitio se hallaron rastros de cabello y otros elementos pertenecientes a la víctima.

FOTO: Bomberos de Cundinamarca

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