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Hombre que mató a un carnicero en Caldas y lo grabó con su celular pagará 23 años de cárcel

El atacante aceptó su responsabilidad por el crimen ocurrido a finales de enero pasado en el sur del Valle de Aburrá.

  • Aspecto de la zona de Caldas, Antioquia, en la que ocurrió el homicidio el pasado 22 de enero de 2026. FOTO: Cortesía
    Aspecto de la zona de Caldas, Antioquia, en la que ocurrió el homicidio el pasado 22 de enero de 2026. FOTO: Cortesía
El Colombiano
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hace 2 horas
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Un juez de la República condenó a 23 años de cárcel a un joven que aceptó haberle quitado la vida a un carnicero en Caldas, en un crimen que conmocionó a ese municipio del sur del Valle de Aburrá en enero de este año.

El caso ocurrió el pasado 22 de enero, cuando a escasas cuadras del parque principal un hombre de 28 años irrumpió en un establecimiento dedicado al expendio de carnes.

En contexto: Hombre asesinó a un carnicero en Caldas, Antioquia, y grabó el crimen con su celular

Por algunos segundos, el agresor preguntó por una persona y acto seguido sacó su celular y comenzó a filmar el interior del local.

Instantes después, el hombre desenfundó un arma de fuego y disparó varias veces contra uno de los empleados, quien fue identificado posteriormente como José Ferney Puerta Moncada, de 42 años.

Según quedó captado en varias cámaras de seguridad, el asesino intentó huir, pero no contó con que otro carnicero que estaba en la parte exterior del establecimiento comercial ingresó al lugar y, arriesgando su vida, se abalanzó sobre él para intentar reducirlo.

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Por varios segundos, el compañero de la víctima y el asesino forcejearon, generando incluso que el atacante realizara nuevos disparos.

Pese a que en la disputa varios transeúntes entraron en pánico, otros se sumaron a los esfuerzos del compañero de la víctima y lograron quitarle el arma al homicida e inmovilizarlo antes de que llegara la Policía.

Cuando los uniformados llegaron al lugar, según narró la misma institución, los vecinos les entregaron al atacante, su pistola 9 milímetros y un proveedor con 24 cartuchos aproximadamente.

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Según reseñó la Fiscalía, con ese material probatorio, el atacante, identificado como Jhon Stiven Gutiérrez Cardona, fue llevado ante la justicia y decidió llegar a un preacuerdo aceptando su responsabilidad en el crimen.

“Gutiérrez Cardona aceptó su responsabilidad por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes y municiones, agravado”, reseñó el ente acusador.

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