“Como dijo el presidente, la justicia tiene la independencia para actuar”: Fico Gutiérrez sobre captura de Nicolás Petro

“De mi boca nunca ha salido una palabra grosera contra quien representa la institucionalidad. Mire, por ejemplo, con la tragedia que está pasando el presidente con su hijo, ¿y yo he mencionado algo o me he aprovechado de algo para una tragedia familiar tan difícil como la que le está viviendo hoy?”, respondió el candidato cuando un periodista le preguntó por el futuro de las relaciones con el gobierno nacional si él resulta elegido alcalde de Medellín.