Así va la votación a la Cámara en Medellín: el uribismo y el petrismo lideran

Los primeros resultados del preconteo ya perfilan a los candidatos más fuertes en la capital antioqueña.

    El Congreso de la República de Colombia, durante una sesión ordinaria. FOTO: Colprensa
Jacobo Betancur Peláez

Metro

hace 2 horas
Con un 78% de las mesas informadas, en Medellín ya comienzan a perfilarse los partidos a los que mejor les fue en las elecciones a la Cámara de Representantes de este 8 de marzo.

Hasta el boletín 19, la lista con más votos era la del Centro Democrático, con 227.975 votos equivalentes a un 34,6% de la votación.

Le puede interesar: Daniel Quintero “se quemó” dos veces en las consultas presidenciales: en Antioquia solo alcanza 40.000 votos

En segundo lugar aparece el Pacto Histórico, con 130.458 votos, equivalentes al 19,8% de la votación.

El movimiento del partido del alcalde Federico Gutiérrez aparecía de tercero, muy cerca del petrismo, con 125.789 votos.

En tanto, el cuarto lugar era para el Partido Conservador, con 33.317 votos; el quinto para la coalición Ahora Colombia, con 27.243 votos; el sexto para el Partido Liberal, con 26.393 votos; el séptimo para coalición de Cambio Radical, La U, Salvación Nacional y Oxígeno, con 25.072; y el octavo para la coalición de la Alianza Verde, En Marcha y la ASI, con 19.078 votos.

Lea además: Video | Impresionante fila de más de 2.000 personas intentando cruzar ilegalmente la frontera, ¿para votar en las elecciones?

En estos resultados parciales, también comienzan a perfilarse la figuras políticas con más fuerza.

Excluyendo a listas cerradas como las del pacto histórico, con el 72% de las mesas informadas en Medellín habían obtenido grandes votaciones candidatos como Andrés Guerra, Oscar Darío Pérez y Federico Hoyos del Centro Democrático; Luis Guillermo Patiño y Simón Molina de Creemos; Luis Miguel López del Partido Conservador, entre otros.

Utilidad para la vida