¿Qué hacía el polémico influencer ‘El Billetudo’ posando junto a una avioneta con antecedentes de narcotráfico?

El polémico influencer conocido como El Billetudo, el mismo que protagonizó un escándalo tras ser detenido por el tránsito en La Vía Las Palmas el pasado domingo 30 de noviembre, está ahora en el ojo público por cuenta de una fotografía en la que aparece posando junto a un avión con un problemático historial. El tema salió a flote en una investigación periodística que volvió a traer a la luz los antecedentes de una aeronave, que estuvo relacionada con la presunta introducción de un cargamento de drogas a República Dominicana y que fue el centro de un escándalo en ese país. Si bien no es clara la vinculación que tendría el influencer con la propiedad o la tenencia del aparato, que en los sistemas de la Aerocivil aparece registrado a nombre de un tercero, la fotografía desató un debate y preguntas sobre qué hacía el influenciador presentando a sus seguidores el costoso y controvertido vehículo. Le puede interesar: ‘El Billetudo’ se quedó sin qué mostrar: le inmovilizaron su camioneta y además agredió a un agente de tránsito en Las Palmas El Billetudo, cuyo nombre es Johan Andrés López Betancur, acaparó la atención en días recientes luego de ser detenido por agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín cuando se movilizaba en una camioneta por la Avenida Las Palmas.

Tal como quedó registrado en grabaciones que circularon por redes sociales, los agentes lo detuvieron a la altura del segundo mirador de Las Palmas, tras ver que su vehículo tenía una de sus placas tapadas, con un adhesivo que decía “El Billetudo”.

Los oficiales de tránsito le pidieron la documentación a López, quien inicialmente se negó a entregarla y empezó a confrontarlos. Posteriormente, los agentes de tránsito se dieron cuenta de que en los registros del vehículo no se habían asentado los trámites para un cambio de color. Por cuenta de la cobertura de la placa, su negativa a mostrar los papeles y la situación con el cambio de color, los agentes ordenaron inmovilizar la camioneta, desatando una confrontación entre el influenciador y los agentes. “Qué agente va a ser usted, usted es un celador”, expresó El Billetudo durante la confrontación, según quedó grabado en videos que captaron lo ocurrido.



Lea también: ¿Cómo le parece? Supuesto influencer fue capturado en Medellín señalado de cometer dos robos Precisamente por cuenta de ese escándalo, el influenciador llamó la atención y comenzó a ser investigado por medios de comunicación, que encontraron con sorpresa una avioneta en sus publicaciones con un historial sensible.

Tal como puede apreciarse en una publicación del 26 de noviembre de 2024, López aparece posando junto a dos vehículos y un avión, que en la imagen puede observarse está rotulado con la matrícula HK-4909-G.

El primer medio en alertar del historial de la aeronave fue el periódico El Tiempo, que recordó que la misma estuvo involucrada en escándalo en 2017, según registraron los medios de República Dominicana.

Dicha situación aún puede leerse en medios como Diario Libre, que reseñó cómo incluso fueron apresadas por lo menos siete personas cuando esa aeronave ingresó a ese país presuntamente con un “alijo de drogas” el 23 de octubre de 2017.

Esas informaciones de prensa daban cuenta de un supuesto cargamento de 625 kilos de cocaína, que habrían intentado ingresar a ese país presuntamente desactivando el sistema de seguridad del aeropuerto La Romana. Entre los detenidos posteriormente se conoció que estaban tres colombianos, que posteriormente fueron extraditados.



Siga leyendo: Detienen a influenciador ‘El Wilpro’ acusado de presuntamente inducir a niños de colegios de Medellín a actos sexuales En los sistemas públicos de la Aerocivil, puede cotejarse que ese mismo avión, con capacidad para nueve pasajeros, pese a tener su matrícula vigente, aparece con su aeronavegabilidad suspendida por orden de la dirección antinarcóticos.

Pese a que el pasado martes, el influenciador se refirió a lo ocurrido en la avenida Las Palmas, insistiendo en considerar injusta la sanción, hasta el momento de la publicación de este artículo no se había referido a las denuncias públicas suscitadas a raíz de sus fotografías con ese avión.

