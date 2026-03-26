Dos muertos y cuatro capturados dejó balacera dentro de parqueadero del barrio Toscana, Medellín

Dos personas fueron asesinadas en la tarde de este jueves en un parqueadero ubicado en el barrio Toscana, noroccidente de Medellín. Al parecer, varios hombres armados ingresaron a este establecimiento y se produjo un cruce de disparos que dejó a dos integrantes de un grupo armado como víctimas y a otras cuatro personas capturadas.
Los hechos ocurrieron sobre las 4:00 de la tarde en la carrera 64C con la calle 113, en este barrio de la comuna 5 (Castilla), cuando cuatro hombres, al parecer integrantes del grupo delincuencial Los Triana, dispararon contra los dos fallecidos, quienes pertenecerían al grupo delincuencial La Paralela.