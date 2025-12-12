Dos hermanos: los hombres que fueron torturados e incinerados cerca de una quebrada del corregimiento Altavista, en Medellín

Como Kevin Alberto Álvarez Mazo, de 25 años, y Camilo Andrés Álvarez Mazo, de 29, fueron identificados los dos hombres que fueron encontrados sin vida en la vereda Aguasfrías, del corregimiento Altavista, de Medellín, en la mañana de este jueves. A estos hermanos los torturaron, los asesinaron y los intentaron incendiar, luego de que desaparecieran en la noche del miércoles.
Los cuerpos de estos hermanos los hallaron en el sector La Isla, a pocos metros de la quebrada La Picacha, donde sus homicidas los abandonaron con bolsas en sus cabezas y con quemaduras en varias partes de su integridad. Se dieron cuenta de estas muertes porque uno de los residentes del sector avistó estos despojos mortales.