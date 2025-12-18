Ya van dos años sin asesinatos de líderes sociales en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó este jueves que la ciudad cerró otro año sin asesinatos de defensores derechos humanos por su labor.
El mandatario resaltó otros resultados en cuanto al trabajo con víctimas y derechos humanos en la ciudad, como que el 85% de las personas que fueron reportadas como desaparecidas fueron encontradas con vida; además de una inversión de cerca de $10.000 millones en la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en la comuna 13, donde ya han aparecido cinco restos de cuerpos humanos, de personas que habrían sido desaparecidas en el marco del conflicto armado.
A nivel nacional, según la ONG Indepaz, este año han sido asesinados 184 líderes sociales en Colombia y, hasta el pasado 30 de octubre, en Antioquia iban 18, lo que lo convertía en el segundo departamento con más casos, solo después del Cauca, donde iban 32.
“Aquí no hay ambigüedades: nosotros estamos del lado de las víctimas, no de los victimarios”, señaló Gutiérrez.