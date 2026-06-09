Se necesitan donantes: un llamado de la Clínica Las Américas para salvar 300 vidas

Donar sangre una vez no es suficiente. Este es el mensaje que busca impulsar una campaña adelantada por la Clínica Las Américas que tendrá esta semana una donatón en Medellín.
Según señaló la red Auna, que incluye a esa clínica, la meta es convertir la donación de sangre en un hábito recurrente.
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“Hoy el reto no es solo que más personas donen, sino que vuelvan a hacerlo. Cada donante recurrente ayuda a garantizar la disponibilidad de sangre para pacientes que la necesitan de manera urgente y permanente. Donar sangre es un acto sencillo que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, explicó Luisa Fernanda Valencia Valbuena, directora técnica del Banco de Sangre de Clínica Las Américas Auna.