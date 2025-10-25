Dos meses, 160 horas y 30 expertos: así se dobló la primera película en Lengua de Señas Colombiana

¿Se puede sentir la tensión en una escena sin escuchar los matices de las voces: los gritos y los susurros; el sonido ambiente y las dramáticas entradas musicales? La respuesta es sí. Fue en Medellín, y lograrlo requirió más de dos meses, 162 horas de trabajo y la participación de 30 personas que se empeñaron en conseguir que una persona con un silencio perpetuo pudiera experimentar cada sensación de una película igual que cualquier otra persona sin dificultad alguna para escuchar. Puede leer: Universidad paisa gradúa la primera cohorte de intérpretes y traductores de Lengua de Señas Colombiana en Medellín y Antioquia El pasado mes de septiembre, más de 400 personas disfrutaron de una fresca noche de cine al aire libre en el Parque de los Deseos y asistieron a la proyección de la primera película con doblaje en Lengua de Señas Colombiana.

Dar vida a más de 20 personajes que narran una historia de hora y media fue un monumental trabajo que requirió de 85 horas de grabación y 77 de posproducción. Lo hicieron posible diez traductores y 20 intérpretes sordos y oyentes, integrantes de la Escuela de Idiomas y el Servicio de Traducción e Interpretación en Lengua de Señas —SETI— de la Universidad de Antioquia. La película a la que dieron vida es la española Me llamo Gennet, dirigida por Miguel Ángel Tobías, y que cuenta una historia de carne y hueso, la vida de una mujer etíope que se convirtió en la primera persona sordociega y anósmica –es decir, sin el sentido del olfato– en obtener un título universitario en Europa. La película fue lanzada hace siete años y fue aclamada por su capacidad para retratar temas como la hambruna, la migración y la discapacidad en la escuela, en la universidad; pero también en el día a día de las calles, en las empresas y hasta en el propio hogar en un mundo que se creía moderno mientras se aproximaba al siglo XXI, pero que en realidad desnudaba en cada una de estas situaciones un estancamiento doloroso, como sociedad y como individuos. Esa fue la cinta elegida para lograr, por primera vez, un doblaje en Lengua de Señas Colombiana. Detrás del resultado que pudieron disfrutar los asistentes esa noche hay un complejo esfuerzo de decodificación del lenguaje. “El valor de esta producción radica en que profesionales sordos participaron en todas las etapas de producción y posproducción, lo que permitió una traducción a la LSC rigurosa, capaz de responder a preguntas como: ¿qué transmite la música de la película?, ¿cómo acercar al público a un contexto cultural diferente en el que el significado de la vida cotidiana cambia?”, explicó Santiago Parra Gil, coordinador del SETI. El mérito de todo este proceso es que no se trató de una simple maratón de doblaje, hay todo un universo lingüístico contenido. Contrario a lo que se puede pensar, la Lengua de Señas Colombiana no es estática. No es una expresión corporal inmutable, sino que es viva y está en constante cambio, varía según la región, como lo hace el castellano adaptado que usamos y que muta de lugar en lugar, que no es el mismo en la ciudad que en el campo; en Antioquia que en la Costa. “Todas esas experiencias hicieron que surgieran distintas formas de narrar que ayudaron a llevar el mensaje a otros públicos. Tocar el cine a través de la lengua de señas, transmitir emoción, traducir metáforas propias de una lengua oral y, en algunos momentos llevar una melodía a la lengua de señas, fue un gran reto y al mismo tiempo una experiencia invaluable”, contó Luis Forero, intérprete y líder de producción, y quien pertenece a la comunidad sorda.