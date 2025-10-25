Dos meses, 160 horas y 30 expertos: así se dobló la primera película en Lengua de Señas Colombiana

¿Se puede sentir la tensión en una escena sin escuchar los matices de las voces: los gritos y los susurros; el sonido ambiente y las dramáticas entradas musicales?
La respuesta es sí. Fue en Medellín, y lograrlo requirió más de dos meses, 162 horas de trabajo y la participación de 30 personas que se empeñaron en conseguir que una persona con un silencio perpetuo pudiera experimentar cada sensación de una película igual que cualquier otra persona sin dificultad alguna para escuchar.
El pasado mes de septiembre, más de 400 personas disfrutaron de una fresca noche de cine al aire libre en el Parque de los Deseos y asistieron a la proyección de la primera película con doblaje en Lengua de Señas Colombiana.