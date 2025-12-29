Procuraduría asumió casos de presunto acoso sexual tras disturbios en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid

Después de que el 9 de diciembre de este año, varios encapuchados prendieran fuego a una de las oficinas administrativas del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, la Procuraduría General de la Nación atenderá los casos de acoso sexual en materia laboral, los cuales, presuntamente, habrían desencadenado estas acciones delictivas dentro de la institución pública de educación superior. Lea más: Con su Constituyente, el Gobierno busca aprobar reformas sin el Congreso A partir de la fecha, será el ente de control el encargado de las investigaciones correspondientes para determinar si dichos casos, expuestos al parecer en reiteradas ocasiones, no fueron atendidos debidamente, con el fin de proceder con las medidas requeridas. “En marco de la Circular 06 de 2025 expedida por la Entidad, el jefe del Ministerio Público ejerció el poder preferente para tramitar este caso de manera prioritaria y revisar posibles inconsistencias en el manejo de procesos de acoso sexual en materia laboral, en la institución educativa pública”.

Y es que, según denuncia gran parte del estudiantado, las quejas por temas de contenido sexual y acoso laboral no son una novedad, pues se habrían presentado desde hace mucho tiempo, y la demora en los procesos por parte del Jaime Isaza Cadavid es notoria. Si bien los disturbios ocurridos aún son materia de investigación por parte de las autoridades, la Procuraduría confirmó que, respecto a los acontecimientos que motivaron esta vía de hecho, en la universidad ya existe un proceso disciplinario con fallo en primera instancia, el cual será evaluado por el organismo de control quien, en busca de imparcialidad, asumió los casos.

Más sobre el incendio en el Poli

Desde un primer momento, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia rechazaron lo acontecido al interior del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, por lo que determinaron una recompensa de hasta $100 millones por información que permita la captura de los 20 presuntos delincuentes que estuvieron involucrados en estos actos terroristas. Entérese: Voladores, volcanes y bengalas: Policía incautó 300 kilos de pólvora en El Peñol, Oriente antioqueño En el cartel aparecen alias como “Sombra”, “Chiqui”, “Juan”, “Antena”, “El Cojo” y “Ratón”. Sin embargo, las fotografías que los acompañan no permiten identificar a ninguno, pues todos están con sus rostros tapados completamente, lo que generó diferentes críticas por parte de la ciudadanía.