Procuraduría asumió casos de presunto acoso sexual tras disturbios en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid

Después de que el 9 de diciembre de este año, varios encapuchados prendieran fuego a una de las oficinas administrativas del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, la Procuraduría General de la Nación atenderá los casos de acoso sexual en materia laboral, los cuales, presuntamente, habrían desencadenado estas acciones delictivas dentro de la institución pública de educación superior.
A partir de la fecha, será el ente de control el encargado de las investigaciones correspondientes para determinar si dichos casos, expuestos al parecer en reiteradas ocasiones, no fueron atendidos debidamente, con el fin de proceder con las medidas requeridas.
“En marco de la Circular 06 de 2025 expedida por la Entidad, el jefe del Ministerio Público ejerció el poder preferente para tramitar este caso de manera prioritaria y revisar posibles inconsistencias en el manejo de procesos de acoso sexual en materia laboral, en la institución educativa pública”.