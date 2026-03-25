Nuevos detalles y chats revelados en el caso contra el jugador de Nacional, Nicolás Rodríguez, avivan el debate

Mientras Atlético Nacional disputaba un amistoso internacional frente a Cruz Azul en Estados Unidos este miércoles, se abrió un nuevo capítulo tras conocerse detalles adicionales de la denuncia interpuesta contra el jugador verdolaga Nicolás Rodríguez, señalado por un presunto caso de abuso sexual que actualmente es materia de investigación por parte de las autoridades. La información salió a la luz luego de que la defensa de la presunta víctima hiciera públicos algunos chats correspondientes a la noche en la que habrían ocurrido los hechos. Estas conversaciones, divulgadas por Caracol, forman parte del material probatorio dentro del proceso judicial en curso. De acuerdo con el testimonio de la joven, de 19 años, entregado ante la Fiscalía General de la Nación, el contacto inicial se dio a través de redes sociales. Según su versión, un amigo del futbolista la invitó mediante Instagram a una salida a una discoteca, propuesta que ella aceptó. La noche transcurrió en el establecimiento nocturno, donde, según relató, hubo consumo de alcohol. Posteriormente, el grupo habría decidido trasladarse al apartamento de Rodríguez, ubicado en el municipio de Rionegro. En un principio, le habrían indicado que se dirigirían al lugar para recoger a otras mujeres; sin embargo, la denunciante asegura que terminó siendo la única mujer presente en la residencia. Según su declaración, fue en ese contexto donde comenzó a sentirse mareada, somnolienta y con la visión nublada. La joven afirma que, pese a manifestar en varias ocasiones su desacuerdo con la situación, no tenía control sobre su entorno ni la capacidad de reaccionar de manera efectiva.

Grave revelación Uno de los elementos más delicados dentro del caso es que, según su testimonio, el presunto abuso no habría sido cometido únicamente por el futbolista, sino también por otro hombre cercano a él. Tras lograr salir del lugar, la joven se comunicó con su mejor amiga y posteriormente con su madre, quien la acompañó a un centro médico para recibir atención.

Dentro del material conocido se incluyen conversaciones previas a los hechos, en las que, según la denuncia, Rodríguez le habría propuesto a la joven mantener un encuentro íntimo con él y otro hombre al mismo tiempo, propuesta a la que ella habría respondido negativamente. Asimismo, otro allegado al jugador la contactó posteriormente para conocer su versión de lo sucedido, con el objetivo, según el mensaje, de “subsanar las cosas” y evitar que la situación escalara.