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Nuevos detalles y chats revelados en el caso contra el jugador de Nacional, Nicolás Rodríguez, avivan el debate

Tras la denuncia por presunto abuso sexual contra el futbolista de Nacional y mientras avanzan las investigaciones, se conocieron nuevos detalles y pruebas que avivaron el debate en la opinión pública.

  • Mientras avanza la investigación, Nicolás Rodríguez está separado del plantel profesional. FOTO camilo suárez
    Mientras avanza la investigación, Nicolás Rodríguez está separado del plantel profesional. FOTO camilo suárez
  • Nuevos detalles y chats revelados en el caso contra el jugador de Nacional, Nicolás Rodríguez, avivan el debate
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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Mientras Atlético Nacional disputaba un amistoso internacional frente a Cruz Azul en Estados Unidos este miércoles, se abrió un nuevo capítulo tras conocerse detalles adicionales de la denuncia interpuesta contra el jugador verdolaga Nicolás Rodríguez, señalado por un presunto caso de abuso sexual que actualmente es materia de investigación por parte de las autoridades.

La información salió a la luz luego de que la defensa de la presunta víctima hiciera públicos algunos chats correspondientes a la noche en la que habrían ocurrido los hechos. Estas conversaciones, divulgadas por Caracol, forman parte del material probatorio dentro del proceso judicial en curso.

De acuerdo con el testimonio de la joven, de 19 años, entregado ante la Fiscalía General de la Nación, el contacto inicial se dio a través de redes sociales. Según su versión, un amigo del futbolista la invitó mediante Instagram a una salida a una discoteca, propuesta que ella aceptó. La noche transcurrió en el establecimiento nocturno, donde, según relató, hubo consumo de alcohol.

Posteriormente, el grupo habría decidido trasladarse al apartamento de Rodríguez, ubicado en el municipio de Rionegro. En un principio, le habrían indicado que se dirigirían al lugar para recoger a otras mujeres; sin embargo, la denunciante asegura que terminó siendo la única mujer presente en la residencia.

Según su declaración, fue en ese contexto donde comenzó a sentirse mareada, somnolienta y con la visión nublada. La joven afirma que, pese a manifestar en varias ocasiones su desacuerdo con la situación, no tenía control sobre su entorno ni la capacidad de reaccionar de manera efectiva.

Grave revelación

Uno de los elementos más delicados dentro del caso es que, según su testimonio, el presunto abuso no habría sido cometido únicamente por el futbolista, sino también por otro hombre cercano a él. Tras lograr salir del lugar, la joven se comunicó con su mejor amiga y posteriormente con su madre, quien la acompañó a un centro médico para recibir atención.

Dentro del material conocido se incluyen conversaciones previas a los hechos, en las que, según la denuncia, Rodríguez le habría propuesto a la joven mantener un encuentro íntimo con él y otro hombre al mismo tiempo, propuesta a la que ella habría respondido negativamente. Asimismo, otro allegado al jugador la contactó posteriormente para conocer su versión de lo sucedido, con el objetivo, según el mensaje, de “subsanar las cosas” y evitar que la situación escalara.

Nuevos detalles y chats revelados en el caso contra el jugador de Nacional, Nicolás Rodríguez, avivan el debate

Defensa de Rodríguez respondió

En respuesta a las acusaciones, el abogado del futbolista, Luis Felipe Henríquez del Castillo, emitió un comunicado en el que rechazó de manera categórica la denuncia. El defensor aseguró que, tras un análisis preliminar de los hechos y de los elementos probatorios disponibles, las acusaciones no corresponden a la realidad de lo sucedido.

El jurista destacó además que su representado ha mantenido una conducta personal y profesional ejemplar a lo largo de su carrera, y manifestó su confianza en que su buen nombre será restablecido en el marco del proceso judicial. En ese sentido, hizo un llamado a la opinión pública para respetar el derecho a la presunción de inocencia y evitar juicios anticipados.

Henríquez del Castillo también subrayó que la estrategia de defensa no busca revictimizar ni deslegitimar la lucha por los derechos de las mujeres. Por el contrario, reiteró el rechazo a cualquier forma de violencia de género, al tiempo que enfatizó la importancia de garantizar el debido proceso y el esclarecimiento de los hechos dentro del marco legal.

Finalmente, la defensa del futbolista aseguró que ya se encuentra trabajando en la recolección de pruebas que, según afirma, demostrarán la inocencia de su representado. El equipo jurídico indicó que agotará todas las instancias legales necesarias para esclarecer los hechos y desvirtuar las acusaciones, reiterando su compromiso con la transparencia y el avance expedito del proceso.

Nacional está en el medio

El jugador, de 21 años, fue apartado temporalmente de las actividades deportivas de Atlético Nacional mientras avanzan las investigaciones. La denuncia fue presentada el pasado 19 de marzo y está relacionada con un presunto hecho ocurrido el día 15 de este mes en Rionegro.

Por su parte, el club confirmó la activación de sus protocolos internos y expresó su postura frente a la situación. La institución manifestó su solidaridad con la denunciante, al tiempo que reiteró su respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia del jugador. Asimismo, reiteró que Rodríguez no hará parte de las actividades del equipo profesional mientras se desarrollan las investigaciones.

El caso continúa en etapa de investigación, a la espera de que las autoridades competentes determinen responsabilidades y esclarezcan lo ocurrido. Entretanto, el tema sigue generando atención tanto en el ámbito deportivo como en la opinión pública, en un contexto donde se cruzan la justicia, la presunción de inocencia y la gravedad de las denuncias.

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