Con Luis Suárez y Jhon Córdoba disputando la titularidad, Colombia pone a prueba su artillería ante Croacia

Desde este jueves, la Selección Colombia entra en una fase clave de preparación bajo la dirección del técnico Néstor Lorenzo, quien tendrá dos amistosos exigentes para evaluar a fondo a sus delanteros centro. El principal foco está en la competencia entre Jhon Córdoba y Luis Suárez, los dos ‘9’ más destacados del momento en el fútbol internacional. Ambos atacantes llegan en un estado de forma excepcional. Córdoba viene de firmar una actuación memorable con el FC Krasnodar, donde anotó cuatro goles en un solo partido frente al FC Nizhny Novgorod. Con 13 tantos en la liga rusa, se posiciona como el máximo goleador del torneo, consolidando su candidatura como referente ofensivo. Por su parte, Suárez atraviesa una temporada de ensueño con el Sporting de Lisboa. Su rendimiento ha sido tan destacado que está cerca de convertirse en el único colombiano en alcanzar los 40 goles en una temporada en Europa (tiene 33), lo que le da una ligera ventaja en el presente inmediato.

Sin embargo, el panorama no es tan sencillo para Lorenzo. En su proceso al frente de la Tricolor, Córdoba ha sido el delantero con más minutos en esa posición, lo que lo convierte en un hombre de confianza dentro del esquema del técnico argentino. Esta dualidad entre actualidad y continuidad abre un interesante dilema de cara a los compromisos amistosos. Todo indica que Lorenzo optará por repartir minutos: uno de los delanteros sería titular ante la Selección de Croacia y el otro frente a la Selección de Francia, el domingo desde las 2:00 p. m. Sin embargo, con el Mundial en el horizonte, la decisión final sobre el ‘9’ titular deberá tomarse pronto, porque la opción de que jueguen ambos significaría sacrificar a uno de los dos extremos que, como Luis Díaz y Jhon Arias, no parece ser una decisión inteligente por el momento de ambos. Jhon Córdoba valoró la competencia interna como un factor positivo: “Es una competencia linda la que estamos teniendo en Selección, no solo con Luis (Suárez), sino también con Rafa (Santos Borré), y creo que eso nos beneficia a los tres y también a la Selección”. Suárez, en tanto, destacó la importancia del entorno colectivo: “Me resulta muy cómodo tener jugadores con buen pie aquí, como los tengo en mi club. Lo importante es cómo me entienda con los compañeros”.

El primer examen será este jueves ante Croacia, en el Camping World Stadium. Colombia llega con una racha positiva de nueve partidos sin perder (cinco victorias y cuatro empates), lo que refleja el buen momento del equipo. Además del duelo entre los delanteros, Lorenzo contará con todas sus figuras, incluido Luis Díaz, pieza clave en el frente de ataque. El entrenador destacó el progreso del grupo: “El equipo está muy unido, los jugadores asimilan bien lo que les pedimos y tienen ganas de hacer historia”. El partido, que marcará el primer enfrentamiento entre Colombia y Croacia, se disputará a las 6:30 p. m. (hora colombiana) y será transmitido por Caracol y RCN.

“A lo largo del proceso hemos tratado de probarnos con grandes equipos, hemos jugado con los campeones de todas las confederaciones. Queremos competir y ver a qué altura estamos y esperamos estar algún día en la posición de Francia o Croacia en los mundiales”, indicó el técnico Lorenzo. De cara al Mundial, la Tricolor integra el Grupo K junto a la Selección de Portugal, la Selección de Uzbekistán y un rival aún por definir desde el repechaje. Con el equipo en crecimiento, la gran incógnita sigue siendo quién será el hombre gol que lidere el ataque colombiano en la cita mundialista.