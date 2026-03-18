Golpe en Medellín y Bello a las Disidencias: capturaron a responsables de ataques a torres de energía

En un operativo contra las redes urbanas de las Disidencias de las Farc, las autoridades lograron desmantelar una red de apoyo del Frente 36 en Medellín y Bello.
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La intervención incluyó la realización de 14 allanamientos en diversos puntos del Valle de Aburrá, resultando en la captura de seis personas vinculadas a esta estructura criminal, a la que se le atribuye la autoría de los recientes atentados contra torres de energía.