Golpe en Medellín y Bello a las Disidencias: capturaron a responsables de ataques a torres de energía

En un operativo contra las redes urbanas de las Disidencias de las Farc, las autoridades lograron desmantelar una red de apoyo del Frente 36 en Medellín y Bello. Lea acá: Ejército le respira a alias Primo Gay: le capturaron a la pareja y al escolta en Briceño, Antioquia La intervención incluyó la realización de 14 allanamientos en diversos puntos del Valle de Aburrá, resultando en la captura de seis personas vinculadas a esta estructura criminal, a la que se le atribuye la autoría de los recientes atentados contra torres de energía.

Durante las diligencias, las autoridades lograron la incautación de armamento, vehículos, equipos tecnológicos y bienes cuyo valor supera los $1.500 millones. Según las investigaciones, esta red utilizaba inmuebles en zonas urbanas para la logística, el almacenamiento de armas y la coordinación de acciones terroristas que afectaron la tranquilidad de la región.

Lujos y finanzas criminales en Bello

Entre los detenidos se destaca alias “Luisa”, señalada como una pieza clave en el andamiaje financiero de la organización. La mujer, quien es la pareja sentimental de alias “Cheflas” (coordinador de la estructura), intentaba pasar desapercibida posando como empresaria en una clínica estética y un spa. Sin embargo, se movilizaba en vehículos de alta gama y residía en una exclusiva unidad habitacional en Bello. Junto a ella, fueron capturados otros presuntos integrantes conocidos bajo los alias de “David”, “Monín”, “Panda”, “Santiago” y “Sebas”.

Estos individuos eran hombres de confianza de alias “Primo Gay”, cuarto cabecilla del Frente 36, y se encargaban de suministrar material bélico, activar explosivos y brindar apoyo logístico a guerrilleros que llegaban de otras regiones del país. El éxito de esta operación fue posible gracias a un seguimiento detallado de seis meses, en el que se analizaron más de 1.600 horas de videovigilancia. El uso de sistemas de lectura de placas (LPR) permitió identificar 14 vehículos que la organización rotaba constantemente para evadir los controles policiales. A través de la Línea Contra el Crimen, los ciudadanos suministraron información clave sobre movimientos sospechosos, lo que permitió a los investigadores consolidar las pruebas necesarias para los allanamientos y capturas.

Atentados a torres de energía en Medellín y Bello

Como se dijo, a esta estructura se le atribuye la autoría de atentados contra las torres de energía. Específicamente, son señalados de participar en los ataques contra torres de energía ubicadas en el puente La Asomadera (sector de Loreto, oriente de Medellín) y en el barrio La Gabriela, en Bello. Además de su accionar en el Valle de Aburrá, el grupo mantiene una fuerte presencia criminal en las subregiones del Norte y Nordeste de Antioquia. Los capturados enfrentan cargos por delitos de terrorismo, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas. Dos de los implicados ya se encontraban recluidos en centros carcelarios de Itagüí y Ocaña, desde donde continuaban vinculados a la red.