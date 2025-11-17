x

Vergonzoso: con fiesta y pólvora fue despedido alias Chom, señalado como el “fletero de fleteros” en Medellín

El presunto integrante de un grupo delincuencial del Nororiente de Medellín falleció tras permanecer más de una semana hospitalizado.

    Jefferson Alexis Cano Gómez, alias Chom, murió luego de heridas propinadas por la Policía en medio de un tiroteo donde al parecer habría participado de un hurto. Fotos: Captura de video redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

17 de noviembre de 2025
bookmark

Jefferson Alexis Cano Gómez, alias Chom, falleció el pasado 11 de noviembre luego de agonizar en el Hospital San Vicente Fundación, donde era atendido luego de ser herido en medio de un hurto. Su despedida realizada en la Comuna 3 - Manrique, ha generado polémica en las redes.

Ignorando el antecedente del presunto integrante de una estructura criminal en el barrio Villa Guadalupe, cámaras captaron el momento de una alborada que había sido convocada a través de las redes sociales en el sector donde con globos, canciones y pólvora las personas salieron a las calles a despedir a Cano Gómez.

Lea también: Murió señalado ladrón tras el hurto de una moto en el centro de Medellín

El “homenaje” dedicado a alias Chom, quien también era conocido dentro del mundo delincuencial como alias Botija, también incluyó músicos en vivo y se realizó entre la noche del martes y la madrugada del miércoles.

La muerte de Cano Gómez se dio tras ser herido por las autoridades en medio del hurto de una motocicleta en el barrio Prado, en el centro de la ciudad. El hombre de 25 años fue señalado de participar en el hecho delictivo, junto con otro sujeto que también resultó lesionado.

El robo se habría llevado a cabo el pasado 4 de noviembre en donde, alias Chom, junto a un joven de 21 años, abordaron en una moto a un hombre que salía de su vivienda en la carrera 50A con la calle 57, en el barrio Prado, comuna 10 (La Candelaria).

Con la ayuda de un arma traumática, Cano Gómez y compañía le habían quitado a la víctima, un hombre de 39 años, una Yamaha N-Max modelo 2025 que recientemente había comprado.

Gracias a la reacción de la Policía, varios agentes llegaron al lugar del hurto donde hubo un cruce de disparos entre los uniformados y los agentes. Los dos presuntos delincuentes fueron capturados y el arma traumática fue decomisada.

El joven de 25 años ya había recibido una condena de 18 meses en prisión luego de ser capturado el 20 de septiembre del año 2018. En ese entonces la pena por el delito de hurto calificado y agravado fue pagada en la vivienda según los registros judiciales.

Siga leyendo: Así funcionaba presunta banda de extorsión desmantelada en Llanogrande liderada por una rusa y su esposo colombiano

