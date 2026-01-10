El legado artístico e histórico que deja la maestra Beatriz González

El nombre de Beatriz González es el de un referente vital en el arte colombiano. Falleció este viernes 9 de enero a sus 93 años y vivió para y por el arte y la historia, hasta sus últimos días. Para Camilo Castaño, curador e investigador del Museo de Antioquia, la importancia de la artista y la maestra Beatriz González para el arte colombiano es enorme: “Hay que considerarla desde muchas perspectivas, porque si bien ella es una de las artistas, pintoras, escultoras más importantes de toda la historia del país, también hay que resaltar su labor como curadora, investigadora, docente y trabajadora incansable de museo. Fue una persona y una profesional excepcional en todos esos campos”. En cuanto a sus obras, tal vez una de las más conocidas es Los suicidas del Sisga, realizada en 1965 y expuesta en el Tate Modern de Nueva York en 2015 para conmemorar sus 50 años de historia. Estudio para telones la guerra y la paz, Desplazamiento anverso y reverso, Auras anónimas, Paisajes elementales, Las delicias e Identidad nacional también son algunos de sus trabajos más destacados.

Los suicidas del Sisga, una de sus obras más emblemáticas. FOTO Colprensa

Castaño resalta sobre su obra pictórica que nos deja una mirada crítica, analítica y muy consciente de nuestra historia reciente nuestra violencia. “Es una obra que siempre tendrá algo que decirnos, no solamente de los asuntos puntuales que la inspiraron, sino también de una forma de ser y de estar en el mundo, técnicamente impecable”. Beatriz González fue una persona que exploró muchas formas de hacer arte que no se inscribieron siempre en la pintura, pero siempre gravitaron en entorno a ella, a la imagen. “Fue una persona que supo entender el poder de las imágenes para la vida, no solamente para el arte y ese poder de las imágenes también lo hereda de una conciencia muy grande sobre la capacidad que tiene el archivo para constituir un universo de imágenes propias, que las fue tomando de diversas fuentes sobre todo en los periódicos y la prensa, y que a través de ellas pues le permitieron crear ese mundo en donde la cotidianidad, las noticias, la actualidad y la historia se fusionan de una manera muy interesante a veces para crear unas imágenes nuevas que hablan de un contexto específico, pero también de la naturaleza humana, de la violencia”.

Su conexión con Medellín

La maestra expuso en Medellín en octubre de 2023, en la Galería La Balsa. “Yo creo que fue la última exposición de la maestra en Medellín”, precisa Patricia Gómez, fundadora de la galería. La amistad de Beatriz González con Alberto Sierra –curador, crítico y gestor cultural, (fallecido en 2017)– hizo que su conexión con la ciudad fuera única. Aquí hizo más amigos en los años 70 cuando Alberto Sierra, Santiago Caicedo y Jorge Mario Gómez abrieron la galería de La Oficina. “La conocí en aquella época y toda la vida he admirado su valentía como mujer artista y su mirada realmente aguda sobre todas las imágenes colombianas populares y hasta su obra final, mucho más reflexiva, en especial con el sinsentido de la violencia”, dice Patricia. Esa exposición en La Balsa, en octubre de 2023, se llamó Beatriz González: la expresión gráfica (1966-2022). Allí se reunieron cerca de 50 obras suyas, organizadas de manera antológica, en diferentes técnicas gráficas y que eran un reflejo vital y reflexivo de la historia del país. Allí fue que le concedió su última entrevista a EL COLOMBIANO, con quien conversó sobre diferentes temas. En ese momento, de Medellín y su grupo de amigos nos dijo: “Era un grupo muy bonito y Alberto era un personaje multifacético. Tenía una cultura extraordinaria, muy buen gusto y me apoyó mucho. Siento que esa etapa de mi vida es muy importante, el haber ampliado mi círculo, que ya no era solo Bogotá, sino era también Medellín. Medellín fue como una pequeña capital del arte contemporáneo”.

Esa vez, en octubre de 2023, vino a Medellín, no solo a inaugurar esta exposición sino a conversar de arte, a visitar museos –recorrió el Museo de Antioquia– y a reencontrarse con amigos en un lugar que le era muy familiar. Aquella exposición tuvo 50 obras de González, reunidas de manera antológica, en diferentes técnicas gráficas y que son un reflejo vital y reflexivo de la historia del país. “Y vendimos algunas obras gráficas que eran las últimas de la serie y eso fue un privilegio para los que vieron eso y quisieron comprar”, detalló Patricia. En esa visita a Medellín también hablamos con la maestra Beatriz de su otra faceta, la de historiadora, que también fue central en sus más de seis décadas de carrera y que le permitió construir un gran archivo que en ese momento ya había resuelto donar al Banco de la República en Bucaramanga. Le puede interesar: Así fue el último homenaje a Beatriz González en los columbarios del Cementerio Central de Bogotá Justo en esa conversación nos detalló, con precisión, lo que pasaría con su archivo y parte de su obra tras su muerte: “Había cierta codicia respecto a mi archivo porque mis asistentes lo pusieron en una exposición en el Banco de la República y todos preguntaban qué iba a hacer con este. Finalmente resolví donarlo al Banco de la República en Bucaramanga (...) Me pareció interesante poner a Bucaramanga en el mapa para que la gente busque ahí archivos. Son muchas noticias y voy a donar los álbumes fotográficos de mi familia. Finalmente, post mortem, voy a donar la biblioteca. Quiero que Bucaramanga quede en el mapa y que mi archivo no se disperse por ahí en otras bibliotecas sino en una concreta”. Castaño anota que ese archivo se constituye en memoria viva, “su archivo es importantísimo y una mirada muy personal sobre unos puntos muy específicos de nuestra historia de reciente, de toda la segunda mitad del siglo XX en Colombia”. Justo tras su muerte se confirmó lo que había dicho la maestra con un par de añadiduras: su archivo personal está desde febrero de 2024 a disposición del público en la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá y el Centro Cultural de Bucaramanga.

El archivo construido por Beatriz González está conformado por documentación personal y familiar, comentarios a su obra y hemerografía, los referentes que utilizó para sus creaciones y el desarrollo de sus funciones en el área educativa del Museo de Arte Moderno de Bogotá, así como su papel como asesora y curadora de la Subgerencia Cultural del Banco de la República y jefa de curaduría del Museo Nacional de Colombia. El archivo es un legado invaluable para presentes y futuras generaciones que recoge parte de la memoria cultural de Colombia, un recurso esencial para la investigación y la educación. Vale la pena destacar que desde el Centro Cultural del Banco de la República en Bucaramanga los usuarios podrán consultar documentos digitalizados de autoría de la maestra y tendrán a disposición el índice de clasificación del archivo Beatriz González para que los documentos que lo conforman puedan ser solicitados a través del servicio de investigadores y llevados desde Bogotá a la sede del Centro Cultural.

Beatriz González, curadora y maestra