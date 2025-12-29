x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Se afanaron: en Medellín desmontaron propaganda electoral no autorizada de candidatos al Congreso

Pasacalles, pendones y afiches no cumplían con los requisitos y fueron instalados antes de la campaña electoral.

  • Uno de los contratistas de la Subsecretaría de Espacio Público, retirando lo que sería propaganda electoral no autorizada. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
    Uno de los contratistas de la Subsecretaría de Espacio Público, retirando lo que sería propaganda electoral no autorizada. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
El Colombiano
El Colombiano
hace 13 horas
bookmark

Durante operativos de control de la Alcaldía de Medellín, se retiró de diferentes corredores estratégicos de la ciudad diferente propaganda política que incumplía los parámetros establecidos para las elecciones al Congreso de la República que serán el 8 de marzo de 2026, pues había sido instalada antes de tiempo y sin contar con la autorización previa de la administración municipal.

Según el Distrito, se quitaron pasacalles, pendones y afiches con criterios de ubicación, tamaño y distancia contrarios a los estipulados en la resolución distrital de la ley 130 de 1994, que afectaban el adecuado uso del espacio público en la capital antioqueña además de generar inequidad entre los partidos políticos que tienen candidatos aspirantes.

“La ciudad mantiene su compromiso con la legalidad y el uso responsable del espacio público. Nuestro deber es garantizar reglas claras, proteger el paisaje y asegurar que ninguna organización política tenga ventajas indebidas. Estamos realizando controles sostenidos. Toda propaganda que no cumpla con la norma será desmontada de inmediato. Nuestro objetivo es preservar el orden y evitar la ocupación indebida del espacio público durante la contienda electoral”, dijo David Ramírez, subsecretario de Espacio Público de Medellín.

Los sectores donde más se ha reportado publicidad política anticipada son Buenos Aires, Belén, Laureles y El Poblado, lo que llevó a las autoridades a emprender acciones inmediatas y desinstalar toda propaganda electoral no autorizada.

“Actuamos con rigor, transparencia y autoridad para garantizar procesos democráticos seguros y equilibrados. La norma se respeta y la haremos cumplir. Invitamos a los partidos, movimientos y ciudadanía a cumplir la resolución, respetar los tiempos y aportar al orden urbano. La convivencia también se construye con responsabilidad política”, añadió Ramírez.

Mientras que todo el material retirado ya quedó bajo inventario, se programaron nuevas visitas en diferentes puntos de Medellín para verificar la debida instalación de la publicidad política. Cabe aclarar que por comuna o corregimiento, en la capital antioqueña, se permiten hasta 30 vallas por partido y 10 piezas publicitarias.

