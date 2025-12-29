Se afanaron: en Medellín desmontaron propaganda electoral no autorizada de candidatos al Congreso

Durante operativos de control de la Alcaldía de Medellín, se retiró de diferentes corredores estratégicos de la ciudad diferente propaganda política que incumplía los parámetros establecidos para las elecciones al Congreso de la República que serán el 8 de marzo de 2026, pues había sido instalada antes de tiempo y sin contar con la autorización previa de la administración municipal. Lea más: Gobierno estaría evaluando un alza del 23% del salario mínimo para 2026, ¿’suicidio’ laboral? Según el Distrito, se quitaron pasacalles, pendones y afiches con criterios de ubicación, tamaño y distancia contrarios a los estipulados en la resolución distrital de la ley 130 de 1994, que afectaban el adecuado uso del espacio público en la capital antioqueña además de generar inequidad entre los partidos políticos que tienen candidatos aspirantes.

“La ciudad mantiene su compromiso con la legalidad y el uso responsable del espacio público. Nuestro deber es garantizar reglas claras, proteger el paisaje y asegurar que ninguna organización política tenga ventajas indebidas. Estamos realizando controles sostenidos. Toda propaganda que no cumpla con la norma será desmontada de inmediato. Nuestro objetivo es preservar el orden y evitar la ocupación indebida del espacio público durante la contienda electoral”, dijo David Ramírez, subsecretario de Espacio Público de Medellín. Entérese: La historia de las cuatro mansiones que anticiparon la prometida segunda edad dorada de Prado, en Medellín Los sectores donde más se ha reportado publicidad política anticipada son Buenos Aires, Belén, Laureles y El Poblado, lo que llevó a las autoridades a emprender acciones inmediatas y desinstalar toda propaganda electoral no autorizada.