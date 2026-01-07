Desmantelan banda que drogaba y robaba turistas en Medellín: así los contactaban

Le puede interesar: Capturaron a hombre implicado en hurto de un Rolex y una cadena de oro con diamantes a un turista extranjero en El Poblado, Medellín

Una vez establecían contacto, concretaban encuentros en hoteles o apartamentos de renta corta . En esos lugares les suministraban sustancias que les provocaban pérdida del conocimiento para luego acceder a sus cuentas bancarias y realizar transacciones fraudulentas.

Como resultado, se materializaron tres capturas por el delito de hurto calificado y agravado, y una más por hurto por medios informáticos y semejantes. Según la investigación de las autoridades, los detenidos presuntamente seleccionaban a sus víctimas a través de aplicaciones digitales de citas, enfocándose principalmente en personas que llegaban a Medellín con fines turísticos.

De acuerdo con la Policía Metropolitana , esta red suministraba sustancias a sus víctimas para dejarlas en estado de indefensión y posteriormente despojarlas de dinero y pertenencias.

Las autoridades desarticularon una estructura delincuencial que operaba en Medellín y que se dedicaba al hurto de turistas nacionales y extranjeros mediante engaños y el uso de sustancias psicotrópicas.

Uno de los hechos más relevantes ocurrió el 8 de enero de 2025, cuando un ciudadano de nacionalidad australiana denunció haber sido víctima de esta modalidad.

De acuerdo con su relato, conoció a una mujer mediante una aplicación de citas y se reunió con ella en un inmueble de renta corta. Durante el encuentro, tras compartir bebidas embriagantes y ganarse su confianza, la mujer le habría suministrado una sustancia psicotrópica que le ocasionó la pérdida del conocimiento.

Una vez inconsciente, esta mujer, en compañía de otro de los hoy capturados, presuntamente realizó transacciones y compras fraudulentas por un valor cercano a los $180 millones, además de hurtar elementos personales avaluados en aproximadamente $20 millones.

Un segundo caso se presentó el 19 de abril de 2025, cuando dos ciudadanos estadounidenses fueron asaltados bajo el mismo mecanismo.

Las víctimas indicaron que acordaron un encuentro con una mujer que manifestó llegar acompañada de dos amigas. La reunión se realizó en un inmueble del barrio El Poblado.

Allí, luego de compartir bebidas alcohólicas, presuntamente les suministraron sustancias que les ocasionaron la pérdida del conocimiento.

Posteriormente, les sustrajeron aproximadamente $40 millones mediante transacciones bancarias y objetos personales avaluados en otros $40 millones, para un robo total cercano a los $80 millones.

Las investigaciones permitieron establecer los roles dentro del grupo delincuencial. De acuerdo con la Policía, una de las mujeres capturadas era la encargada de suministrar las sustancias, mientras que las demás integrantes cumplían la función de contactar, seducir y generar confianza con los turistas para poder ingresar a sus lugares de hospedaje y cometer los hurtos.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, tras las audiencias de control de garantías, un juez les dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.