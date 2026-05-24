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¡Tome nota! Hay cursos gratis para atender y comprender las mascotas en Medellín

Mientras Medellín ofrece clases de primeros auxilios para los “peluditos” de la casa, Envigado tiene una escuela para entender el comportamiento felino. Así puede acceder a los servicios.

  • Imagen de referencia de una mascota rescatada en el Aburrá tras una emergencia. FOTO Camilo Suárez
    Imagen de referencia de una mascota rescatada en el Aburrá tras una emergencia. FOTO Camilo Suárez
Cristian Álvarez Balbín
Cristian Álvarez Balbín
hace 50 minutos
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El 83% de los hogares antioqueños conviven con al menos una mascota que habitualmente se cuida con devoción y cariño. Es más, en el Valle de Aburrá, 3 de cada 4 hogares tienen algún animal de compañía. Sin embargo, ¿saben los dueños de las mascotas qué hacer ante situaciones como una intoxicación, una quemadura, un golpe de calor o problemas de comportamiento? Probablemente no y por lo mismo este tipo de situaciones toman por sorpresa a muchos cuidadores.

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En la ciudad se vienen desarrollando iniciativas gratuitas enfocadas en fortalecer la cultura de protección y bienestar animal. Mientras la capital antioqueña lanzó un curso de primeros auxilios, Envigado consolidó una “Escuela de Felinos” para entender el comportamiento de esta especie y promover su tenencia responsable.

Primeros auxilios

La Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal de Medellín puso en marcha recientemente un curso virtual gratuito de primeros auxilios para animales de compañía dirigido a tutores de mascotas, rescatistas, voluntarios, paseadores caninos y ciudadanos en general.

La subsecretaria Elizabeth Coral Duque explicó que el programa nació gracias a una alianza con la Fundación Franz Weber y la Red Doméstica, de la cual hace parte el Distrito. “El objetivo es que tengamos una comunidad que pueda reaccionar mejor ante situaciones de emergencia con los animales de compañía”, señaló.

El curso se encuentra disponible desde hace un mes y funciona bajo modalidad autogestionable. Esto significa que cada persona puede avanzar a su propio ritmo, revisar los contenidos cuando tenga tiempo y presentar evaluaciones por cada unidad para obtener un certificado que lo acreditará en estas buenas prácticas. Esta formación fue diseñada por la Fundación Franz Weber y está organizada en siete unidades temáticas. El curso también enseña medidas preventivas. Por ejemplo, cómo evitar accidentes eléctricos con cachorros, qué hacer ante picaduras de insectos o cómo actuar frente a golpes de calor.

Entre los temas incluidos están primeros auxilios a mascotas y cómo actuar; heridas, hemorragias y contusiones; accidentes físicos, quemaduras y también accidentes eléctricos; riesgos en el ambiente; emergencias neurológicas; reanimación cardiopulmonar RCP; y primeros auxilios en situaciones de desastre.

Uno de los módulos más relevantes para Medellín es el relacionado con emergencias y desastres, debido a las condiciones geográficas y climáticas del territorio donde habitualmente los “peluditos” también sufren en gran medida.

“Tener herramientas para responder ante estos momentos críticos salva vidas de mascotas, porque ayuda a ganar tiempo para llevar al animal a la clínica veterinaria”, comentó la funcionaria.

La subsecretaria confirmó que más de 2.400 personas ya se encuentran inscritas en el programa. Y aunque el curso es flexible y puede desarrollarse al ritmo de cada participante, Coral explicó que completar todo el contenido de manera detallada podría tomar cerca de 40 horas.

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Uno de los aspectos destacados es que los participantes cuentan con tutorías y acompañamiento docente, lo que permite resolver dudas durante el aprendizaje. “A este tutor puedes consultarle las dudas que hayan quedado tras estudiar cada unidad”, añadió.

Los interesados deben registrarse inicialmente en la plataforma educativa de la Fundación Franz Weber (https://escuelaffw.org/escuela/primeros-auxilios-en-animales-de-compania-alcmedellin/) con su correo electrónico y usuario personal. La plataforma también ofrece otros cursos gratuitos sobre manejo responsable de animales y comportamiento canino.

La Escuela de Felinos

Desde 2024 Envigado desarrolla un programa pionero dedicado a los gatos. Se trata de la “Escuela de Felinos”, estrategia impulsada por la Secretaría de Medio Ambiente en articulación con la Fundación para la Protección Animal.

El director de Bienestar Animal del municipio de Envigado, Esteban Pajón, explicó que el proyecto nació tras identificar la necesidad de educar a la comunidad sobre el comportamiento felino y desmontar muchos mitos relacionados con estos animales.

“El objetivo es que las personas comprendan conductas normales de los gatos y aprendan a interpretar señales de estrés, ansiedad o problemas de adaptación”, indicó.

La escuela aborda temas como la comunicación y socialización felina; el manejo de ansiedad y estrés de estos animales; las deposiciones por fuera del arenero; la agresividad; los juegos y adaptación del hogar; y la tenencia responsable, esta última esencial para evitar que muchos gatos terminen abandonados o maltratados.

“Cada sesión tiene un cupo de 50 personas y, por ejemplo, en temas de enriquecimiento ambiental enseñamos cómo realizar jugueticos en caso de que la gente no tenga de pronto recursos para comprarlos, o cómo pueden adaptar los espacios para que los felinos se puedan sentir cómodos en ese ambiente”, detalló Pajón.

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Cada ciclo de formación se desarrolla en cinco sesiones presenciales. El siguiente ciclo iniciará el 6 de junio. Las jornadas se realizan los sábados en espacios facilitados por el SEFIT, del barrio Mesa.

Las personas interesadas en participar deben residir en Envigado y realizar inscripción previa a través de las líneas de atención de Bienestar Animal. Los canales habilitados son el WhatsApp de Bienestar Animal Envigado (300 735 93 43) y el de la Fundación para la Protección Animal (300 274 36 71). Según las cifras entregadas por el programa, cerca de 200 felinos y sus familias ya se han beneficiado desde 2024 con estos espacios formativos desde su creación.

Además de la capacitación, la iniciativa también trabaja en procesos de rehabilitación de gatos ferales. Ivette Pulgarín, vocera de la fundación aliada, explicó que el programa busca socializar gatos callejeros mediante una estrategia denominada “terapia de amor”.

“Por un espacio de dos a tres meses creamos vínculos, juegos y acercamientos para que esos felinos ferales, muchos de ellos cachorros, puedan adaptarse a ambientes domésticos y posteriormente ser adoptados. Así beneficiando al animalito pero también a muchas familias que ya con esta educación se arriesgan y se apuntan a tener un gato con todas las herramientas que deben tener”, señaló.

Aunque las sesiones son presenciales, los organizadores aclararon que los asistentes no deben llevar a sus gatos durante las capacitaciones. Como complemento, algunos grupos realizan visitas guiadas a la fundación para conocer procesos de rehabilitación y adopción de felinos ferales.

Tanto Medellín como Envigado coinciden en que la educación es una de las herramientas más efectivas para reducir el abandono, prevenir accidentes y mejorar la convivencia entre personas y animales. Las autoridades consideran que muchos problemas de comportamiento o situaciones de riesgo pueden evitarse si los cuidadores reciben orientación adecuada.

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