¿Es beneficiario de Sapiencia o Matrícula Cero? hay 50.000 cupos para viajar en el metro de Medellín con tarifa diferencial

La estrategia es liderada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Conozca cómo puede inscribirse para acceder a este beneficio.

  Las inscripciones están abiertas hasta el viernes6 de febrero. FOTO Cortesía Alcaldía de Medellín.
    Las inscripciones están abiertas hasta el viernes6 de febrero. FOTO Cortesía Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Para este año, los estudiantes que hagan parte de los Fondos Sapiencia y Matrícula Cero (programas de la Alcaldía de Medellín) podrán acceder a un gran beneficio para movilizarse en el metro de Medellín a un bajo costo.

Desde el Área Metropolitana se lidera una estrategia para promover la continuidad educativa; es por eso que la entidad otorgará el tiquete metro con la modalidad de Perfil Estudiantil. 50.000 cupos serán habilitados, y se asignarán en cuatro convocatorias.

Lea más: Los motivos detrás del cierre de 16 colegios en Medellín en los últimos tres años

Quienes queden seleccionados podrán disfrutar de una tarifa diferencial de $1.600 por cada viaje, y tendrán la posibilidad de movilizarse en este sistema hasta 60 veces al mes, sin importar el día ni la hora.

Los requisitos para postularse son vivir en estratos 1, 2 y 3, residir a más de un kilómetro de la institución educativa y tener entre 10 y 28 años de edad, exceptuando personas con alguna discapacidad. A las víctimas del conflicto armado y a la población de grupos étnicos se les dará prioridad en la elección.

Hasta el viernes 6 de febrero está abierta la primera de cuatro convocatorias. Puede hacer la inscripción a través de sapiencia.gov.co o dirigirse a las instituciones de educación superior. Cabe aclarar que el beneficio es de uso personal e intransferible, y su préstamo podría incurrir en sanciones.

¿Cómo inscribirse al programa de Matrícula Cero?

La Alcaldía de Medellín, a través de Sapiencia, tendrá abierta la convocatoria del programa hasta el viernes, 6 de febrero a las 4:00 p.m., una oportunidad para que más ciudadanos accedan y permanezcan en la educación superior pública.

Según la Alcaldía de Medellín, al finalizar el cuatrienio se proyecta haber entregado 108.000 apoyos por más de $240.000 millones.

Entérese: Lanzan herramientas con Inteligencia Artificial para prevenir la deserción escolar en Medellín

En el caso de quienes renueven el beneficio, deberán haber aprobado mínimo ocho créditos en el último período financiado; matricular ocho créditos o más para el nuevo semestre; mantener un promedio acumulado igual o superior a 3.0 y conservar la condición de estudiante activo.

Tanto para los nuevos como para los antiguos, se deberá diligenciar el formulario en la página de sapiencia.gov.co.

