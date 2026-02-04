¿Es beneficiario de Sapiencia o Matrícula Cero? hay 50.000 cupos para viajar en el metro de Medellín con tarifa diferencial

Para este año, los estudiantes que hagan parte de los Fondos Sapiencia y Matrícula Cero (programas de la Alcaldía de Medellín) podrán acceder a un gran beneficio para movilizarse en el metro de Medellín a un bajo costo.

Desde el Área Metropolitana se lidera una estrategia para promover la continuidad educativa; es por eso que la entidad otorgará el tiquete metro con la modalidad de Perfil Estudiantil. 50.000 cupos serán habilitados, y se asignarán en cuatro convocatorias.

Quienes queden seleccionados podrán disfrutar de una tarifa diferencial de $1.600 por cada viaje, y tendrán la posibilidad de movilizarse en este sistema hasta 60 veces al mes, sin importar el día ni la hora.

Los requisitos para postularse son vivir en estratos 1, 2 y 3, residir a más de un kilómetro de la institución educativa y tener entre 10 y 28 años de edad, exceptuando personas con alguna discapacidad. A las víctimas del conflicto armado y a la población de grupos étnicos se les dará prioridad en la elección.