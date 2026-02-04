x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¿Cuántos colombianos han jugado en el Minnesota, equipo al que llegaría James Rodríguez?

Repasamos la huella tricolor en los “Loons” ante el inminente fichaje de James Rodríguez. De los goles de Carlos Darwin Quintero al presente de Jéfferson Díaz; una historia de éxito en la MLS.

  • Carlos Darwin Quintero es el colombiano más recordado por los aficionados del Minnesota United, que ahora esperan con ilusión la confirmación de James Rodríguez para la temporada 2026. GETTY
    Carlos Darwin Quintero es el colombiano más recordado por los aficionados del Minnesota United, que ahora esperan con ilusión la confirmación de James Rodríguez para la temporada 2026. GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
bookmark

Mientras las redes sociales se siguen alimentando con imágenes (montajes) que vinculan a James Rodríguez con el Minnesota United, equipo que milita en la MLS, los hinchas se ilusionan con ver otro colombiano en el club, en el que Carlos Darwin Quintero es ídolo y uno de los máximos goleadores en su historia.

James podría convertirse en el quinto nacional en vestir los colores del Minnesota, en el que actualmente milita Jéfferson Díaz, el defensor que llegó proveniente del Deportivo Cali en 2024 y aún se mantiene en el club.

¿Quiénes son los futbolistas colombianos que pasaron por el Minnesota United?

Antes de James y Jéfferson pasaron por ese elenco, Carlos Darwin Quintero, Ángelo Rodríguez y Ménder García, en las temporadas 2018, 2019 y 2022, respectivamente.

Le puede interesar: James Rodríguez ya está rumbo a Estados Unidos, Minnesota sería su nuevo destino

Carlos Darwin Quintero: el ídolo colombiano en los “Loons”

El delantero que actualmente juega con Millonarios de Bogotá fue el primer colombiano en llegar a Minnesota United, dejando una huella importante, ya que aparece en el top-3 de goleadores del equipo, con 27 tantos, en todas las competencias.

Quintero llegó en 2018 procedente del América mexicano y tras su paso por clubes como Deportes Tolima, Krylia Sovetov, Deportivo Pereira y Santos Laguna.

Entre 2018 y 2019, Quintero disputó 64 partidos oficiales, marcó 27 goles y realizó 20 asistencias, cifras que los convirtieron en uno de los referentes club en ese periodo, siendo el tercer máximo artillero del equipo, superado únicamente por el filandés Robin Lod (33 goles) y el sudafricano Bongokuhle Hlongwane (30 anotaciones).

Goles y potencia: el paso de Ángelo Rodríguez y Ménder García

En 2018 y tras lucirse con el Deportes Tolima, el sanandresano Ángelo Rodríguez llegó a Minnesota United para ser dupla goleadora junto a Carlos Darwin Quintero y en 43 partidos disputados marcó 13 goles.

Su permanencia en el club se dio hasta 2020 dejando una gran impresión por su potencia física, fortaleza y capacidad ofensiva para chocar contra los centrales rivales.

Lea aquí: El técnico de Portugal, Roberto Martínez, rival de Colombia en el Mundial 2026, se despachó en elogios para Luis Díaz

A finales del 2020 se marchó del club donde lo recuerdan como un delantero potente y de gran despliegue físico.

El tercer colombiano en formar parte del Minnesota United fue Ménder García, quien se incorporó en 2022 procedente de Once Caldas.

Entre 2022 y 2024, Ménder acumuló 46 partidos y convirtió 4 goles, un aporte que no fue tan significativo, pero por sus desborde y capacidad para el regate y llegar al arco rival, logró sostenerse durante tres años en este equipo.

Luego volvió al país y jugó en equipos como el Independiente Medellín, con el que tampoco logró el protagonismo que tuvo en sus inicios con el Once Caldas, de Manizales.

El presente tricolor: Jéfferson Díaz y la espera por James Rodríguez

El único jugador que ha llegado a Minnesota United en una posición diferente al ataque es Jéfferson Díaz, quien luego de jugar con el Deportivo Cali se integró al club de la MLS en 2024.

Siga leyendo: ¿Cómo está la columna vertebral de la Selección Colombia a días del Mundial?

Hasta el momento, Díaz registra 47 partidos oficiales con el club y un tanto marcado. Se destacada por su fortaleza física, capacidad técnica y buena ubicación en la zona defensiva. Tiene 25 años y es uno de los titulares habituales del equipo.

Vea en video La Selección Colombia entre los 10 mejores equipos del mundo:

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Equipos de fútbol
Medios de comunicación
Futbolistas en el exterior
MLS
Deportistas
Futbolista
Estados Unidos
James Rodríguez
Carlos Darwin Quintero
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida