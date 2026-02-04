¿Cuántos colombianos han jugado en el Minnesota, equipo al que llegaría James Rodríguez?

Mientras las redes sociales se siguen alimentando con imágenes (montajes) que vinculan a James Rodríguez con el Minnesota United, equipo que milita en la MLS, los hinchas se ilusionan con ver otro colombiano en el club, en el que Carlos Darwin Quintero es ídolo y uno de los máximos goleadores en su historia.
James podría convertirse en el quinto nacional en vestir los colores del Minnesota, en el que actualmente milita Jéfferson Díaz, el defensor que llegó proveniente del Deportivo Cali en 2024 y aún se mantiene en el club.