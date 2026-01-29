A terminar de estudiar: ampliarán cupos para que las mujeres regresen a los salones en Medellín

Las mujeres de Medellín que tuvieron que abandonar la primaria, el bachillerato o sus estudios postsecundarios tendrán la oportunidad de regresar a las aulas con apoyo oficial. Esta es la meta de un programa abierto por la Secretaría de las Mujeres de Medellín, entidad desde donde se hizo un llamado a las mujeres para que se postulen y aprovechen una ampliación de cupos aprobada para este año. Valeria Molina Gómez, secretaria de las Mujeres de Medellín, explicó que la estrategia se llama Escuela Encuentra a las Mujeres y está dirigida especialmente a aquellas mujeres que por condiciones de vulnerabilidad tuvieron que salirse de los salones, bien sea en primaria, bachillerato o cualquier otro tipo de formación postsecundaria. Le puede interesar: Aumentan un 43% el presupuesto para prevenir violencias contra las mujeres en Antioquia Para lograr que culminen su formación, la Alcaldía no solamente les brinda apoyo en asuntos como transporte y alimentación, sino que les da asesoría personalizada para que puedan vencer los obstáculos particulares que les han surgido en sus vidas. “En 2025 les garantizamos transporte, alimentación, atención psicológica, asesoría jurídica y cátedra de género”, explicó la funcionaria, enfatizando en que la convocatoria para este año está abierta para todas las mujeres adultas y en extraedad.

Molina agregó que el programa está fundamentado en tres dimensiones: educación, empleo y liderazgo, todos con miras en fomentar la autonomía de las beneficiarias para avanzar en sus proyectos de vida. En casos que lo ameriten, la Secretaría apoya a las beneficiarias cuidando a sus hijos durante la jornada académica, para que puedan completar su formación en caso de no tener apoyo en dichas labores de cuidado. Lea además: En 2025, más de 140 mujeres en alto riesgo han sido trasladadas a los Hogares de Protección en Antioquia Angie Maribel Córdoba, estudiante de la Institución Educativa Las Independencias y una de las beneficiarias del programa, resaltó la importancia del apoyo e hizo un llamado a las demás mujeres interesadas para que aprovechen esa oportunidad. “Para mí la institución ha sido un apoyo emocional y motivador. Yo no tenía dónde dejar a mi niña y gracias al cuidado que ofrecieron pude seguir estudiando. Mi sueño es graduarme y seguir con la universidad para estudiar criminalística. Este programa me permitió avanzar y creer que sí es posible”, dijo. Finalmente, la secretaria Molina, señaló que la principal noticia para este año es que la Alcaldía aprobó ampliar los cupos un 38,46%, pasando de 1.300 mujeres beneficiadas el año pasado a 1.800 para este año. La indicación para aquellas que deseen acceder a la oferta es acercarse a las instituciones educativas, en donde serán asesoradas y acompañadas.

Más apoyos para mujeres en Antioquia

Desde el nivel departamental, la Secretaría de las Mujeres de Antioquia también lanzó una estrategia conjunta con las cajas de compensación familiar Comfama y Comfenalco, para llevar a las subregiones del Bajo Cauca, Urabá, Magdalena Medio, Norte y Oriente antioqueño 20 ferias de empleo dirigidas especialmente a mujeres. Además de acercar las ofertas de empleo a mujeres que están buscando insertarse en el mercado laboral, el programa también contempla incentivos para las empresas que abran vacantes especialmente para mujeres. Siga leyendo: Fiestas más seguras para las mujeres en Medellín: 26 discotecas y bares adhieren a nuevo protocolo Dentro de los principales beneficios está, por ejemplo, que la Gobernación de Antioquia asume el pago del 100% de los aportes a seguridad social y parafiscales sobre un salario mínimo. Para esta estrategia, bautizada Más Empleo para Mujeres en Antioquia, la meta es que se creen al menos 2.000 empleos nuevos.

“Con estas ferias queremos ir al territorio, orientar a las mujeres, para que se inscriban y accedan a una oportunidad de empleo. Nuestro objetivo es cerrar brechas, aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral y fortalecer su autonomía económica. Porque cuando una mujer accede a un empleo digno, transforma sus planes de vida”, dijo Carolina Lopera Tobón, secretaria de las Mujeres de Antioquia.

Fechas y municipios de las ferias de empleo

Finalmente, desde la Gobernación se informó que este 29 de enero la jornada se realizará en El Carmen de Viboral y El Bagre; el 2 de febrero en Rionegro; el 2 y 3 de febrero en Puerto Berrío; el 4 de febrero en Puerto Nare, Marinilla y Apartadó; el 5 y 6 de febrero en Puerto Triunfo; el 5 de febrero en La Ceja; el 6 de febrero en Donmatías y Puerto Triunfo; el 9 de febrero en Yarumal y Angostura; 10 de febrero en Santa Rosa de Osos; el 17 de febrero nuevamente en El Carmen de Viboral y el 17 y 18 de febrero en Yondó. Tanto las empresas interesadas como las mujeres que se quieran postular pueden hacerlo a través de www.mujeresantioquia.gov.co o acercarse a las ferias.

