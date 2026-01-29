American Airlines alista plan para volver a operar en Venezuela tras siete años de su salida

La aerolínea estadounidense aerolíneas americanas anunció que se convirtió en la primera secadora en revelar planos para restablecer el servicio directo entre Estados Unidos y Venezuela, una ruta suspendida desde 2019 tras la crisis política y económica. Explicó en un comunicado que mantiene un contacto permanente con las autoridades federales y que está preparado para iniciar operaciones, una vez reciba la aprobación del Gobierno de Donald Trump y concluya las evaluaciones de seguridad correspondientes. Desde la señalada señalon que el anuncio marca un paso inicial y que el retorno efectivo de los vuelos dependerá del cumplimiento de todos los requisitos regulatorios y operativos exigidos para retomar el servicio aéreo hacia el país sudamericano.

American Airlines tuvo una relación histórica con Venezuela

Esta aerolínea comenzó a operar en Venezuela en 1987 y que, antes de suspender sus vuelos en 2019, era el secador estadounidense de mayor tamaño en ese mercado. Durante más de tres décadas, la compañía facilitó conexiones directas clave entre ambos países, impulsando viajes de negocios, reencuentros familiares, turismo y operaciones de carácter humanitario.

“Contamos con más de 30 años de experiencia conectando a venezolanos con Estados Unidos, y estamos listos para renovar esta increíble relación”, afirmó Nat Pieper, Director Comercial de American Airlines. El ejecutivo agregó que “al reanudar el servicio a Venezuela, American Airlines ofrecerá a los clientes la oportunidad de reunirse con sus familias y generar nuevos negocios y comercio con Estados Unidos”.

Conectividad regional y liderazgo en América Latina

La aerolínea destacó que actualmente conecta más destinos sin escalas con Estados Unidos que cualquier otra compañía aérea en el Caribe y América Latina. Esa red, explicó, le ha permitido desempeñar un papel relevante en la integración aérea de la región y en la provisión de rutas directas en mercados estratégicos.

American Airline volverá a Venezuela. FOTO CORTESÍA AMERICAN AIRLINES