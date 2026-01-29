La aerolínea estadounidense aerolíneas americanas anunció que se convirtió en la primera secadora en revelar planos para restablecer el servicio directo entre Estados Unidos y Venezuela, una ruta suspendida desde 2019 tras la crisis política y económica.
Explicó en un comunicado que mantiene un contacto permanente con las autoridades federales y que está preparado para iniciar operaciones, una vez reciba la aprobación del Gobierno de Donald Trump y concluya las evaluaciones de seguridad correspondientes.
Desde la señalada señalon que el anuncio marca un paso inicial y que el retorno efectivo de los vuelos dependerá del cumplimiento de todos los requisitos regulatorios y operativos exigidos para retomar el servicio aéreo hacia el país sudamericano.