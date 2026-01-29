x

American Airlines alista plan para volver a operar en Venezuela tras siete años de su salida

La aerolínea anunció planes para retomar vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela, sujetos a aprobaciones y evaluaciones de seguridad. Aquí todos los detalles.

  • American Airline volverá a Venezuela. FOTO CORTESÍA AMERICAN AIRLINES
    American Airline volverá a Venezuela. FOTO CORTESÍA AMERICAN AIRLINES
Andrés Villamizar
Economía

hace 5 horas
La aerolínea estadounidense aerolíneas americanas anunció que se convirtió en la primera secadora en revelar planos para restablecer el servicio directo entre Estados Unidos y Venezuela, una ruta suspendida desde 2019 tras la crisis política y económica.

Explicó en un comunicado que mantiene un contacto permanente con las autoridades federales y que está preparado para iniciar operaciones, una vez reciba la aprobación del Gobierno de Donald Trump y concluya las evaluaciones de seguridad correspondientes.

Desde la señalada señalon que el anuncio marca un paso inicial y que el retorno efectivo de los vuelos dependerá del cumplimiento de todos los requisitos regulatorios y operativos exigidos para retomar el servicio aéreo hacia el país sudamericano.

American Airlines tuvo una relación histórica con Venezuela

Esta aerolínea comenzó a operar en Venezuela en 1987 y que, antes de suspender sus vuelos en 2019, era el secador estadounidense de mayor tamaño en ese mercado. Durante más de tres décadas, la compañía facilitó conexiones directas clave entre ambos países, impulsando viajes de negocios, reencuentros familiares, turismo y operaciones de carácter humanitario.

“Contamos con más de 30 años de experiencia conectando a venezolanos con Estados Unidos, y estamos listos para renovar esta increíble relación”, afirmó Nat Pieper, Director Comercial de American Airlines.

El ejecutivo agregó que “al reanudar el servicio a Venezuela, American Airlines ofrecerá a los clientes la oportunidad de reunirse con sus familias y generar nuevos negocios y comercio con Estados Unidos”.

Conectividad regional y liderazgo en América Latina

La aerolínea destacó que actualmente conecta más destinos sin escalas con Estados Unidos que cualquier otra compañía aérea en el Caribe y América Latina. Esa red, explicó, le ha permitido desempeñar un papel relevante en la integración aérea de la región y en la provisión de rutas directas en mercados estratégicos.

American Airline volverá a Venezuela. FOTO CORTESÍA AMERICAN AIRLINES
American Airline volverá a Venezuela. FOTO CORTESÍA AMERICAN AIRLINES

La empresa indicó que compartirá más detalles sobre su regreso a Venezuela en los próximos meses, a medida que avance el trabajo conjunto con las autoridades federales en permisos, protocolos y evaluaciones de seguridad necesarios para reactivar el servicio.

American Airlines Group, que cotiza en el Nasdaq bajo el símbolo AAL, es una aerolínea global premium que conecta gran parte de Estados Unidos con el resto del mundo. Sus orígenes se remontan a una empresa de correo aéreo del Medio Oeste estadounidense en 1926.

Actualmente, la compañía opera más de 6.000 vuelos diarios hacia más de 350 destinos en más de 60 países y atiende a más de 200 millones de clientes al año. Su operación está respaldada por un equipo de cerca de 130.000 profesionales de la aviación.

Entérese: Colombia aplica arancel del 30% al arroz de Ecuador y prohíbe su ingreso por vía terrestre

