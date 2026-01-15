“Cuando me sacaron, vi que mi casa quedó destruida. Yo estoy viva por un milagro de Dios”: hablan testigos de casa que colapsó en Medellín

En el sector La Honda del barrio Manrique todavía siguen asombrados de que la emergencia que vivieron en la noche del 14 de enero no haya dejado muertos ni heridos graves, dada la magnitud del colapso de una edificación.



Y es que cerca a la medianoche de ayer miércoles 14 de enero, un estruendo anunció en todo el barrio que un taller de motos de la zona había colapsado, afectando a otras cuatro viviendas a su alrededor. El incidente obligó a los organismos de socorro y a los vecinos a rescatar a por lo menos tres personas y dos mascotas. Por increíble que parezca, solo uno de los afectados requirió ser llevado por las ambulancias a un centro de salud para atenderlo.



Una de las personas afectadas es la señora Rosa Jiménez Rodríguez, quien narró como vivió el suceso.



“Yo estaba dormida. Lo único que sentí fue como si la tierra se estuviera deslizando. Todo me cayó encima. Cuando abrí los ojos vi como una humareda, porque había mucho polvo y me estaba ahogando. Cuando me sacaron vi que mi casa quedó destruida. Yo estoy viva por un milagro de Dios”,



Otro de los afectados fue Freddy Rincones, uno de los mecánicos del taller, quien por fortuna alcanzó a dar la voz de alarma para que los demás ocupantes del establecimiento pudieran salir antes de que todo se les viniera encima.



“Yo estaba arreglando unas motos, apretando una pieza, cuando de repente miré hacia arriba y vi que el techo empezó a venirse, poco a poco, y luego todo de golpe. Le grité a los muchachos que estaban conmigo para que salieran y salimos corriendo. ¡Por poco nos matamos!”, recordó.



Rincones aseguró que el colapso fue de repente y que solo un estruendo segundos antes, anunció la inminente caída del techo.

La caída de la estructura ocurrió cerca de la medianoche de este miércoles 14 de enero. FOTO: Julio Herrera.





El mecánico detalló que a esa hora dentro del local había cerca de seis personas –ya que incluso el espacio se usaba para pernoctar–. “Un muchacho quedó enterrado entre los escombros, pero milagrosamente salió caminando. Está golpeado, pero fue un milagro que no muriera ahí”, añadió.



Otro mecánico dijo que durante la noche de la emergencia no había llovido y que en la edificación no se veían señas de lo que estaba por acontecer, aunque sí aclaró que la edificación se veía deteriorada.



Tras la caída del taller, otras edificaciones (cuatro casas) resultaron afectadas, tres de ellas de manera parcial y una más con pérdida absoluta, incluyendo los enseres que habían en su interior. La imposibilidad, por ahora, de sacar los elementos han crispado el ánimo de los residentes toda vez que lo perdido eran las únicas posesiones, por lo que para ellos es vital ver que se puede recuperar.





“Anoche hablé con una persona de la Alcaldía que estaba tomando los datos de los damnificados. Nos dijo que hoy a las 10:00 a.m., venía una comisión para empezar a remover y sacar cosas, pero hasta ahora no ha llegado nadie. Pero tampoco nos dejan entrar porque dicen que no es seguro. Yo tengo mi moto atrapada ahí y no puedo hacer nada”, detalló otro vecino que se salvó de milagro.

En el taller de motos había cerca de 12 de estos vehículos al momento del suceso. FOTO: Julio Herera.