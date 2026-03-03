A 100 días para el inicio del Mundial, James lleva 106 días sin jugar en el alto rendimiento, ¿hay preocupación en la Selección?

Hacía mucho frío en Minnesota. Por eso, desde que salió a calentar antes del inicio del partido, James Rodríguez tenía el rostro cubierto con un pasamontañas que le cubría nariz y boca, zonas que por lo general se afectan cuando el clima es muy gélido. De la misma manera salió a calentar en uno de los costados del estadio Allianz Field, donde el Minnesota United hace las veces de local, en los minutos finales del encuentro contra Cincinnati, en el que el equipo del futbolista colombiano se impuso 1-0. Pareció que el entrenador Cameron Knowles, oriundo de Nueva Zelanda, pondría a debutar al capitán del seleccionado nacional en su nuevo equipo el fin de semana pasado. Sin embargo, Rodríguez no ingresó al terreno de juego: casi un mes después de su llegada a la MLS de Estados Unidos, el “10” aún no ha tenido su primer partido del año.

¿Hay preocupación en la Selección?

Faltan menos de 100 días para el inicio del Mundial Norteamérica 2026, donde la Selección Colombia de Néstor Lorenzo espera ser protagonista. Los criollos son, de acuerdo con la expectativa generada en directivos como Gianni Infantino, presidente de la Fifa, candidatos a llegar a instancias definitivas del torneo. Sin embargo, su capitán, James Rodríguez, genera preocupación. Ya van tres meses del 2026 y el volante cucuteño no ha sumado ningún minuto de competencia. La última vez que James jugó fue el 18 de noviembre del 2025, en la victoria 3-0 de la Selección Colombia contra Australia en el amistoso que cerró el año para el seleccionado nacional.

Desde entonces, hasta este miércoles, han pasado 107 días. En ese tiempo Rodríguez cambió de equipo –salió del León de México–, pero no ha logrado acumular ritmo de competencia. Aunque el jugador entrenó solo durante casi todo enero en el Oriente antioqueño, según lo que mostró en sus redes sociales, parece necesario que empiece a jugar pronto con Minnesota. Con eso daría tranquilidad a los aficionados colombianos, que lo han criticado por demorarse en firmar contrato con un equipo en el año que se disputa la que probablemente será su última Copa del Mundo. Además, le permitiría al entrenador nacional, Néstor Lorenzo, argumentos para poderlo tener en cuenta en los partidos amistosos contra Croacia y Francia, programados para disputarse el 27 y 29 de este mes en territorio norteamericano.

¿James ha llegado a torneos sin mucho ritmo?

Pocos días después de que llegó a Minnesota, James dijo en una entrevista con The Athletic del New York Times que se tomó un buen tiempo para decidir dónde jugar porque no quería repetir errores del pasado –como no sumar los minutos suficientes–, antes de disputar el Mundial.