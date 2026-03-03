CNE aprueba fusión del Pacto Histórico con la Colombia Humana, ¿qué implica para elecciones?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la fusión entre el Pacto Histórico y Colombia Humana, lo que deja atrás la incertidumbre que se tenía anteriormente sobre esta unión política. La determinación se habría tomado en Sala Plena con una votación de siete magistrados a favor y uno en contra.
Esta decisión tumbaría procesos por presunta doble militancia contra congresistas como María del Mar Pizarro y María Fernanda Carrascal. Con esta fusión, además, la nueva colectividad pasaría formalmente a consolidarse como el partido mayoritario de la izquierda en el país.
El magistrado Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) habría presentado salvamento de voto. Por su parte, la magistrada Fabiola Márquez, del Pacto Histórico, no estuvo en la votación. La ponencia fue presentada por el magistrado Benjamín Ortiz, del Partido Liberal.