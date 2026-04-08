Cero y van cuatro: otro testigo pide pista en caso de presunta corrupción entre Área Metropolitana y bomberos de Itagüí

Un tercer testigo podría dinamizar aún más el proceso penal por presunta corrupción en la contratación realizada entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y los bomberos de Itagüi.

Para este miércoles, 8 de abril estaba programada la continuación de acusación contra tres de los implicados en este escándalo que partió de la celebración presuntamente amañada de seis contratos por alrededor de $18.000 millones entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, entre 2021 y 2023, con un supuesto detrimento de $2.481 millones del erario público. Estos eran el exgerente del cuerpo de socorro mencionado, Misael Cadavid; el jefe de la misma, Elkin de Jesús González, y la funcionaria del Área, María Yaneth Rúa.

La diligencia tenía como hora de inicio las 8:30 a. m. con límite hasta las 12:30, con el fin de que los abogados defensores siguieran sustentando los motivos por los que pedirían la nulidad del proceso.

Sin embargo, después de los formalismos de presentación, el juez 02 Penal del Circuito de Medellín con funciones de conocimiento inició el trámite y posteriormente el abogado de la señora Rúa manifestó la voluntad de su defendida de someterse a un principio de oportunidad, una figura que consiste en aportar información y pruebas a cambio de un tratamiento benévolo para ella.

Vale la pena recordar que ya Cadavid hizo la misma solicitud y le fue aceptada, por lo cual recobró su libertad, en tanto que González está pendiente del visto bueno de un juez de garantías.

La audiencia para comenzar el proceso respectivo con la acusada Rúa está prevista para el próximo 21 de abril, por lo cual, hacia las 9:00 a. m. el juez definió suspender la audiencia de este 8 de abril. Para dar tiempo de que la situación se defina, la próxima diligencia quedó para el martes 16 de junio a partir de las 2:00 p. m.

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