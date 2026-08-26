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Nueva investigación contra exgerente de la EDU de la era Quintero por contratos de Carabobo Norte

Este habría actuado en la celebración de adiciones en dinero y ampliaciones en plazos que no se habrían ajustado a las normas contractuales.

  • Wilder Echavarría tuvo una controvertida gestión en la Empresa de Desarrollo Urbano. FOTOS TOMADAS DE REDES SOCIALES
    Wilder Echavarría tuvo una controvertida gestión en la Empresa de Desarrollo Urbano. FOTOS TOMADAS DE REDES SOCIALES
Redacción El Colombiano
hace 1 hora
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La Personería de Medellín anunció la apertura de otra investigación disciplinaria contra un alfil del exalcalde Daniel Quintero en la pasada administración de la ciudad. Se trata de Wilder Wiler Echavarría Arango, el exdirector de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), y esta vez por actuaciones relacionadas con el proyecto urbanístico Carabobo Norte.

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La agencia local del Ministerio Público le formuló pliego de cargos junto con la ex subgerente de Ejecución de Proyectos, Margarita Contreras, pues en su concepto, intervinieron en contratos desconociendo presuntamente los principios de planeación, economía y responsabilidad, por lo cual habrían incurrido en faltas al servicio como funcionarios que eran.

“El señor WILDER WILER ECHAVARRÍA ARANGO, en su condición de gerente general de la Empresa de Desarrollo Urbano - EDU para la época de los hechos, habría incurrido, presuntamente, en falta disciplinaria al intervenir en la actividad contractual con desconocimiento de los principios de planeación, economía y responsabilidad que orientan la gestión contractual de las entidades públicas”, dice el comunicado de la Personería.

Esto concretamente habría ocurrido en la suscripción y perfeccionamiento de la ampliación 2 y la adición 2 al Contrato de Obra Pública AP 3302-502-2021, de principios de junio de 2022, mediante las cuales se prorrogó el plazo de ejecución y se comprometieron recursos adicionales del erario para ejecutar el mencionado proyecto.

Aparentemente, según indica el ente de control, no se habría cumplido allí con la obligación de verificar previamente la viabilidad técnica, jurídica y operativa, antes de comprometer recursos públicos y ampliar la ejecución del contrato.

En cuanto a la señora Contreras Ospina, esta habría tenido un rol en la preparación de la modificación contractual, donde desconoció presuntamente el principio de planeación porque le dio su aval a pesar de que no estaban plenamente acreditadas las condiciones técnicas, prediales y ambientales necesarias para garantizar la ejecución del denominado Tramo 1B del Proyecto Vial Carabobo Norte.

Otras investigaciones y cuestionamientos contra exgerente de la EDU

Echavarría ya tenía varias indagaciones en curso. Una de ellas, también de la Personería, lo vincula en compañía de otras cuatro personas por presuntas fallas en un contrato para construir el Centro Intergeneracional Moscú, que comenzó en 436 millones de pesos y un plazo de 60 días para hacerse, y culminó en 1.542 millones y tuvo cinco ampliaciones en el plazo que sumaron 259 días adicionales.

Además, testimonios aportados a la Fiscalía lo comprometen con una reunión a la cual él habría asistido. En ella, Miguel Quintero, el hermano del entonces alcalde Daniel Quintero, les habría ofrecido a constructores el Lote de Carabineros, que es un terreno apetecido en el norte de la capital antioqueña para desarrollos inmobiliarios.

La tramoya consistía en que pagaran por encima entre 10.000 y 12.000 millones del avalúo catastral y que bajo cuerda reconocieran los 33.000 o 35.000 millones restantes de su valor real.

También le sugerimos ver: Testigo de presunto intento de negocio de Miguel Quintero sobre el lote Carabineros le pide pista a la Fiscalía

Pero además, la gestión de Echavarría en la EDU fue cuestionada porque la recibió con superávit y la entregó con un déficit cercano a 14.000 millones de pesos debido al engrosamiento de la nómina y otros gastos desbordados.

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BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Por qué la Personería de Medellín abrió una investigación disciplinaria contra Wilder Wiler Echavarría?
La Personería de Medellín le formuló pliego de cargos por presuntas irregularidades en la gestión contractual del proyecto urbanístico Carabobo Norte. El organismo de control señala que, como gerente de la EDU, habría intervenido en contratos desconociendo presuntamente los principios de planeación, economía y responsabilidad.
¿Qué irregularidades investiga la Personería en el proyecto Carabobo Norte?
La investigación se relaciona con la ampliación 2 y la adición 2 del contrato de obra pública AP 3302-502-2021, suscritas en junio de 2022. Según la Personería, antes de ampliar el contrato y comprometer recursos adicionales no se habría verificado plenamente su viabilidad técnica, jurídica y operativa.
¿Qué contrato de Carabobo Norte está involucrado en la investigación contra Echavarría?
Se trata del Contrato de Obra Pública AP 3302-502-2021. La actuación disciplinaria se concentra en la ampliación 2 y la adición 2, mediante las cuales se extendió el plazo de ejecución y se comprometieron recursos adicionales para el proyecto.

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