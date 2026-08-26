Nueva investigación contra exgerente de la EDU de la era Quintero por contratos de Carabobo Norte

La Personería de Medellín anunció la apertura de otra investigación disciplinaria contra un alfil del exalcalde Daniel Quintero en la pasada administración de la ciudad. Se trata de Wilder Wiler Echavarría Arango, el exdirector de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), y esta vez por actuaciones relacionadas con el proyecto urbanístico Carabobo Norte.

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La agencia local del Ministerio Público le formuló pliego de cargos junto con la ex subgerente de Ejecución de Proyectos, Margarita Contreras, pues en su concepto, intervinieron en contratos desconociendo presuntamente los principios de planeación, economía y responsabilidad, por lo cual habrían incurrido en faltas al servicio como funcionarios que eran.

“El señor WILDER WILER ECHAVARRÍA ARANGO, en su condición de gerente general de la Empresa de Desarrollo Urbano - EDU para la época de los hechos, habría incurrido, presuntamente, en falta disciplinaria al intervenir en la actividad contractual con desconocimiento de los principios de planeación, economía y responsabilidad que orientan la gestión contractual de las entidades públicas”, dice el comunicado de la Personería.

Esto concretamente habría ocurrido en la suscripción y perfeccionamiento de la ampliación 2 y la adición 2 al Contrato de Obra Pública AP 3302-502-2021, de principios de junio de 2022, mediante las cuales se prorrogó el plazo de ejecución y se comprometieron recursos adicionales del erario para ejecutar el mencionado proyecto.

Aparentemente, según indica el ente de control, no se habría cumplido allí con la obligación de verificar previamente la viabilidad técnica, jurídica y operativa, antes de comprometer recursos públicos y ampliar la ejecución del contrato.

En cuanto a la señora Contreras Ospina, esta habría tenido un rol en la preparación de la modificación contractual, donde desconoció presuntamente el principio de planeación porque le dio su aval a pesar de que no estaban plenamente acreditadas las condiciones técnicas, prediales y ambientales necesarias para garantizar la ejecución del denominado Tramo 1B del Proyecto Vial Carabobo Norte.