Coriolano Amador, el hombre que trajo el mundo a Medellín

Medellín fue la primera ciudad de Colombia con metro, Medellín tiene el edificio más alto del mundo —hablo del Coltejer, perdónenme esta exageración—, Medellín es la ciudad más innovadora del mundo, Medellín es el mejor vividero, Medellín fue la ciudad escogida por Madonna para su concierto y no Bogotá... Medellín, Medellín, Medellín.
Los paisas tenemos delirios de grandeza y no nos da ninguna vergüenza. “A nosotros nada nos queda grande, Medellín tendrá mar”, dijo el alcalde Federico Gutiérrez en el evento en el que presentó el proyecto del Gran Parque de Medellín, en donde habrá 12.000 metros cuadrados de piscinas y 5.000 metros cuadrados de playas artificiales —lo mismo que dos gramillas del Atanasio Girardot—, que costarán 195 mil millones de pesos.
