Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

hace 6 horas
¿Hay algo que se le pueda creer a Daniel Quintero?

hace 6 horas
Luz María Sierra

Estas son las múltiples contradicciones y mentiras de Daniel Quintero, desde su cambiante versión sobre sus votos pasados por Álvaro Uribe hasta su falsa afirmación de haber hablado con el Registrador Nacional sobre la consulta de la izquierda, evidenciando un patrón de manipulación de la verdad que genera serias dudas sobre su credibilidad como candidato presidencial del ahora Partido Comunista....

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

