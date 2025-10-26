Poca participación en Medellín durante la consulta del Pacto Histórico: mesas vacías y jornada sin incidentes

La jornada electoral del Pacto Histórico en Medellín avanzó sin contratiempos, pero con una baja participación que ha sido evidente desde las primeras horas de la mañana. En varios de los principales puntos de votación, como la Alcaldía de Medellín, el Coliseo Iván de Bedout y Plaza Mayor, la escena ha sido la misma: mesas vacías, jurados a la espera y muy pocos ciudadanos acercándose a sufragar. Un testigo relató con sorpresa la soledad de los puntos de votación: “No había nadie. Están solo los jurados”. Lea más: Consulta del Pacto Histórico 2025: Registraduría confirma que las mesas de votación cerrarán a las 4:00 p.m., pese a petición de extenderlas una hora más

En otros municipios del departamento, como Santa Bárbara y Argelia, así como en instituciones educativas como la Antonio Ricaurte en Belén Rincón, la tónica también ha sido la misma: una jornada sin alteraciones, pero con una evidente apatía electoral. Videos difundidos desde distintos puntos muestran salones vacíos, jurados conversando entre sí y un ambiente tranquilo, sin filas ni aglomeraciones. La participación, según las autoridades locales, ha sido muy baja frente a las expectativas iniciales del movimiento político.

El brigadier general Carlos Eduardo Caycedo, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, aseguró que las tropas mantienen su presencia en los diferentes puestos de votación del Valle de Aburrá y el oriente antioqueño para garantizar la seguridad y tranquilidad de la jornada.

“Nuestras unidades están acompañando esta consulta para garantizar el libre ejercicio democrático y prevenir cualquier alteración del orden público”, señaló el oficial.

Conteo de votos en el coliseo Iván de Bedout, en el cierre de votaciones.