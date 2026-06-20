Condenan a siete miembros de red de venezolanos que explotaba niños indígenas para la mendicidad en Medellín

Un juez penal de conocimiento condenó a siete integrantes de una red delincuencial que operaba en distintos sectores de Medellín, principalmente en El Poblado, y que instrumentalizaba a niños y niñas de la comunidad indígena Emberá Katío para actividades de mendicidad.
La decisión se conoció tras un preacuerdo alcanzado con la Fiscalía General de la Nación, en el que los procesados aceptaron su responsabilidad por los delitos de concierto para delinquir e instrumentalización de menores de edad.
Los condenados son la colombiana Ana Lucía López Sánchez y seis ciudadanos venezolanos: Ángela del Valle Valera Graterol, Milagros del Valle Sira Espinoza, Nahomi Karlais López Goyo, Yajaira Alejandra Hernández Correa, Yosmairi Coromoto Barrios y Wilfreddy Johan Godoy Villamizar.