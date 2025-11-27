Autoridades se alistan para la masiva asistencia que tendrá el concierto de J Balvin en Medellín

La Secretaría de Movilidad de Medellín y el Metro se preparan para la masiva asistencia que tendrá la ciudad con el concierto de J Balvin. El Metro anunció que operará de manera continua durante la noche del sábado 29 y la madrugada del domingo 30 de noviembre para facilitar la movilidad de los asistentes al concierto Ciudad Primavera de J Balvin, que se realizará en el estadio Atanasio Girardot.

El servicio especial comenzará a las 11:00 p.m., con ingreso habilitado únicamente para la línea A y B, con las estaciones Estadio y Floresta, mientras que la salida estará habilitada en todas las estaciones de la línea A entre Niquía y La Estrella, y en la línea B entre San Javier y San Antonio.

Personal operativo, de seguridad y técnico del sistema Metro estará disponible para atender la afluencia de usuarios cuando el Puesto de Mando Unificado informe la finalización del concierto.

Desde el Metro afirmaron que la operación se mantendrá sin importar la hora en la que se termine la presentación del cantante paisa, incluso durante la madrugada del domingo, 30 de noviembre, fecha en la que además el sistema celebra sus 30 años de funcionamiento.