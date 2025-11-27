x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

ELN hurtó dos volquetas en Yolombó; Gobernación alerta por posible uso para atentados

Los conductores fueron trasladados a otro lugar, donde los dejaron amarrados durante horas. Aquí los detalles.

  • La Gobernación de Antioquia afirmó que las volquetas pueden ser utilizadas bajo la modalidad de rampas para atentar contra unidades militares o estaciones de Policía. FOTO: Cortesía
    La Gobernación de Antioquia afirmó que las volquetas pueden ser utilizadas bajo la modalidad de rampas para atentar contra unidades militares o estaciones de Policía. FOTO: Cortesía
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

27 de noviembre de 2025
bookmark

Las autoridades encendieron las alertas tras el hurto de dos volquetas en el municipio de Yolombó, ocurrido en la madrugada de este jueves, 27 de noviembre. El secretario de Seguridad, Justicia y Paz del departamento, el brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, advirtió que los vehículos robados de placas EQX 190 y EQR 218 podrían ser utilizados por el ELN para cometer atentados contra estaciones de Policía o unidades militares.

De acuerdo con el reporte oficial, los conductores fueron detenidos por desconocidos inicialmente en la vía Medellín–Yolombó, a la altura de la vereda La Marquesa, para supuestamente inspeccionar sus llantas.

Le puede interesar: “Fui amenazado por las Farc, ELN y paramilitares”: Wilmar Mejía se defiende y niega vínculos con disidencias de Calarcá

Minutos después, hombres armados que se identificaron como integrantes del ELN, aparecieron en el lugar, los redujeron, los amarraron y los trasladaron a otro sitio, para después hurtarles las volquetas.

Horas más tarde, los conductores lograron liberarse por sus propios medios y denunciaron lo sucedido ante la Policía.

“Hay que hacer una advertencia importante: los miembros de la Fuerza Pública deben tener mucho cuidado porque esos dos vehículos pueden ser utilizados bajo la modalidad de rampas para atentar contra unidades militares o estaciones de Policía”, precisó el secretario de Seguridad.

Entérese: La guerra sigue en el Catatumbo 11 meses después de ofensiva del ELN y las disidencias de Farc

La Gobernación invitó a la ciudadanía a reportar cualquier información que ayude a ubicar los vehículos o identificar a los responsables del hurto a través de la Línea 123, garantizando absoluta reserva.

Temas recomendados

Eln
Atentados
Gobernación de Antioquia
Violencia
Robo
Antioquia
Yolombó
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida