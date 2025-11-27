x

Punto para la movilidad sostenible: primer bus eléctrico en el Sistema Alimentador del Oriente de Medellín

Hace un mes inició su servicio comercial en la zona Oriental y Nororiental de la ciudad. Conozca más detalles.

  Así luce el nuevo bus eléctrico que transportará pasajeros a las zonas Oriental y Nororiental de Medellín. FOTO Cortesía Sistema Alimentador Oriental.
    Así luce el nuevo bus eléctrico que transportará pasajeros a las zonas Oriental y Nororiental de Medellín. FOTO Cortesía Sistema Alimentador Oriental.
El Colombiano
El Colombiano
27 de noviembre de 2025
bookmark

La apuesta por la movilidad sostenible en Medellín continúa en firme. A los demás vehículos eléctricos del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá SITVA, se suma el primero de la ruta Oriente.

Este, que transporta pasajeros a la zona oriental y nororiental de la ciudad hace aproximadamente un mes, es el primer prototipo de sus características. Cuenta con un sistema de frenado de última tecnología y otras funciones que le permiten movilizarse sin inconvenientes por las empinadas vías de Medellín.

Además, está dotado con sistemas avanzados de asistencia al conductor orientados por Inteligencia Artificial, siendo así uno de los vehículos más avanzados de transporte público.

“El bus hace referencia a Medellín, a su gente y cultura. Tiene pintadas orquídeas, silleteros, poncho, carriel, lo más emblemático en nuestra ciudad”, dijo Samir Miguel Caro, Director del Proyecto de Movilidad Eléctrica.

El Sistema Alimentador Oriental lleva 12 años de operación comercial. De 259 unidades que prestan el servicio, 193 se movilizan a gas, y ahora tienen a su disposición un bus eléctrico.

Se espera que, progresivamente, lleguen más nuevos vehículos de estas características, y que toda la flota se convierta en una red sostenible de transporte que contribuya al medio ambiente y procure siempre la seguridad y el bienestar de todos los pasajeros.

