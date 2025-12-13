x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Concejal de Medellín denunció intento de hurto en reconocido sector del Centro

José Luis Marín, del Pacto Histórico, denunció hace meses que la UNP le quitó las medidas de protección a pesar de tener riesgos contra su vida.

  • José Luis Marín, del Pacto Histórico, ha hecho una oposición solitaria en el Concejo de Medellín. FOTO: CORTESÍA REDES SOCIALES
    José Luis Marín, del Pacto Histórico, ha hecho una oposición solitaria en el Concejo de Medellín. FOTO: CORTESÍA REDES SOCIALES
El Colombiano
El Colombiano
13 de diciembre de 2025
bookmark

El concejal José Luis Marín, conocido como Aquinoticias (Pacto Histórico), denunció este sábado 13 de diciembre un grave hecho en su contra mientras se encontraba en uno de los reconocidos sitios del Centro de Medellín.

“Me acabaron de intentar robar el celular de trabajo (con información sobre nuestra labor en el Concejo de Medellín) en pleno Pasaje Cervantes a las 3pm. Dos hombres en moto, con el rostro cubierto y con las placas tapadas... a plena luz del día”, denunció el corporado a través de su cuenta de X.

Su denuncia es grave, sobre todo por dos razones, la primera porque se trata de uno de los sitios más concurridos para la cultura y el entretenimiento en la comuna de La Candelaria. Cervantes, arriba de la plazuela San Ignacio y a un costado del Tranvía de Ayacucho, se ha convertido en un lugar con una gran actividad de bares y cafés, sitio de encuentro de estudiantes y con una movida cultural activa. Es sitio de reunión de organizaciones sociales y concurrido, entre otros, por estudiantes de Bellas Artes y turistas.

Lea: Piden investigar a “el Gury”, concejal del CD en Medellín, por hostigar a compañero de la oposición

Pero, sobre todo, es grave porque el concejal ya ha denunciado riesgos contra su integridad y su labor. De hecho, el solitario opositor en el Concejo del gobierno de Federico Gutiérrez denunció hace casi tres meses que a pesar de allegar evidencias de los riesgos que se derivan de su actividad política y social, la Unidad Nacional de Protección decidió retirarle la exigua medida de protección que tenía el corporado.

Según informó Marín, la decisión de la UNP quedó registrada en una resolución en la que anunció que desestimaba parcialmente las recomendaciones del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas y en tal sentido concluía que el nivel de riesgo del concejal era “ordinario”, por lo que cual no solo se negaba a fortalecer las medidas sino que determinaba retirarle la medida que le había otorgado, un chaleco antibalas que le habían asignado para autoprotección.

“Dejo constancia que, después de las múltiples amenazas a mi vida denunciadas en Medellín, la @UNPColombia considera que no existe riesgo para mi integridad y por tanto retira la única medida existente, chaleco antibalas. Esta constancia, ante cualquier efecto”. La indignación fue mayor al conocerse que la entidad lo urgía a entregar el chaleco antibalas dejando constancia de ello.

También le puede interesar: El derroche y los lujos que tendrían en prisión los cabecillas que Petro llevó al “tarimazo” en La Alpujarra de Medellín

El Pacto Histórico en Antioquia se pronunció ante lo que consideraron una arbitrariedad, sosteniendo que la decisión de la UNP desconocía los riesgos que enfrenta Marín al ser el único concejal de oposición y una figura visible que ha ejercido activismo por los derechos humanos. De hecho, en el propio Concejo Aquino ha recibido intimidaciones. En diciembre de 2024 fue hostigado por hostigado abiertamente por parte de Andrés Rodríguez, conocido como el Gury, concejal del Centro Democrático.

“¿Cómo es posible que en el llamado “Gobierno del Cambio” se haya instaurado una directiva deshumanizada y peligrosa para los liderazgos sociales en Colombia? Hablamos de la @UNPColombia, que no muestra ningún interés por los Derechos Humanos ni por la protección de los amenazados. Solo busca mantener altos los intereses privados y expandir sus tentáculos para controlar más dependencias del Estado. Lo más desconcertante es que el presidente @petrogustavo lo sabe y parece permitir que quienes dirigen la Unidad Nacional de Protección actúen con total libertad. Hacemos responsable al Gobierno Nacional de lo que le pueda ocurrir al concejal, defensor de derechos humanos, líder político y periodista José Luis Marín. Qué vergüenza lo que está ocurriendo en Colombia para los liderazgos sociales”, denunció Corpades.

Por ahora no se conocen pronunciamientos de las autoridades de Medellín, comenzando por el propio Concejo.

Temas recomendados

Unidad Nacional de Protección
Concejo de Medellín
Hurto
Pacto Histórico
amenazas
Medellín
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida