Concejal de Medellín denunció intento de hurto en reconocido sector del Centro

El concejal José Luis Marín, conocido como Aquinoticias (Pacto Histórico), denunció este sábado 13 de diciembre un grave hecho en su contra mientras se encontraba en uno de los reconocidos sitios del Centro de Medellín.

“Me acabaron de intentar robar el celular de trabajo (con información sobre nuestra labor en el Concejo de Medellín) en pleno Pasaje Cervantes a las 3pm. Dos hombres en moto, con el rostro cubierto y con las placas tapadas... a plena luz del día”, denunció el corporado a través de su cuenta de X.

Su denuncia es grave, sobre todo por dos razones, la primera porque se trata de uno de los sitios más concurridos para la cultura y el entretenimiento en la comuna de La Candelaria. Cervantes, arriba de la plazuela San Ignacio y a un costado del Tranvía de Ayacucho, se ha convertido en un lugar con una gran actividad de bares y cafés, sitio de encuentro de estudiantes y con una movida cultural activa. Es sitio de reunión de organizaciones sociales y concurrido, entre otros, por estudiantes de Bellas Artes y turistas.

Lea: Piden investigar a “el Gury”, concejal del CD en Medellín, por hostigar a compañero de la oposición

Pero, sobre todo, es grave porque el concejal ya ha denunciado riesgos contra su integridad y su labor. De hecho, el solitario opositor en el Concejo del gobierno de Federico Gutiérrez denunció hace casi tres meses que a pesar de allegar evidencias de los riesgos que se derivan de su actividad política y social, la Unidad Nacional de Protección decidió retirarle la exigua medida de protección que tenía el corporado.

Según informó Marín, la decisión de la UNP quedó registrada en una resolución en la que anunció que desestimaba parcialmente las recomendaciones del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas y en tal sentido concluía que el nivel de riesgo del concejal era “ordinario”, por lo que cual no solo se negaba a fortalecer las medidas sino que determinaba retirarle la medida que le había otorgado, un chaleco antibalas que le habían asignado para autoprotección.