¡Qué no lo coja el taco del remate de la Feria de las Flores! Estos son los cierres viales del fin de semana en Medellín

La Feria de las Flores llega a su etapa final y este fin de semana, para poder realizar eventos como el Desfile de Silleteros, la Noche Silletera y el desfile de Chivas y Flores, se tendrán que hacer algunos cierres viales. Tenga en cuenta la información que se entregará a continuación para que no lo cojan los tacos que se generan por estas restricciones.
Uno de los cierres se presentará este sábado en la vía a Santa Elena con motivo de la Noche Silletera. Para controlar el tránsito de vehículos se instalarán cuatro puntos de control: calle 48 con carrera 6A, calle 46 con carrera 1C, en la vía Medellín-Santa Elena-Glorieta de Sajonia y en el sector del estadero El Pingüino.