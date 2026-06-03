Ojo, este domingo 7 de junio habrá cierres en vía al Túnel de Occidente ¿Por qué?

Los conductores que transiten por la vía al Túnel de Occidente deberán tener en cuenta que este domingo 7 de junio se realizarán cierres temporales en ambos sentidos de la carretera debido al paso de los participantes de la carrera ciclística Ruta Medellín EPM 2026. Según la programación del evento, el carril de ascenso desde La Iguaná y hasta el Túnel permanecerá cerrado entre las 5:50 a. m. y las 8:00 a. m. Por su parte, el carril de descenso desde la carrera 143A tendrá restricción de circulación vehicular entre las 9:00 a. m. y las 2:00 p. m.

La jornada deportiva reunirá a miles de ciclistas en diferentes vías de Medellín, por lo que se implementarán medidas de manejo de tráfico en varios corredores de la ciudad. Lea también: Medellín moderniza sus ciclorrutas con inversión de $7.200 millones Para quienes necesiten desplazarse hacia el occidente del Valle de Aburrá durante los horarios de cierre, se recomienda utilizar rutas alternas como la antigua carretera a San Cristóbal o la vía a Palmitas, que, tra pasar el casco urbano del corregimiento, permite conectar posteriormente con la autopista al Occidente.