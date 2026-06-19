¡Ojo! Este viernes cierran las inscripciones de pregrado en el Pascual Bravo ¿Cómo aspirar?

La Institución Universitaria Pascual Bravo informó que este viernes 19 de junio finaliza el plazo de inscripciones para quienes desean acceder a programas tecnológicos, profesionales y de posgrado. La oferta académica de la institución está conformada por 42 programas entre pregrado y posgrado, diseñados para responder a las necesidades de la industria, el sector productivo y el desarrollo de Medellín y las diferentes regiones del departamento. La entidad resaltó que en la Facultad de Ingeniería, los aspirantes pueden encontrar programas como la Técnica Profesional en Fabricación Digital e Impresión 3D, las tecnologías en Gestión del Mantenimiento Aeronáutico y Desarrollo de Software, así como ingenierías en áreas como Eléctrica, Mecánica y de Materiales. Por su parte, la Facultad de Producción y Diseño ofrece programas enfocados en la innovación, la gestión y la creatividad, entre ellos Ingeniería Logística, Ingeniería Administrativa, Ingeniería Industrial, Diseño Gráfico, Diseño de Vestuario y Gestión del Diseño, además de diversas tecnologías alineadas con las demandas actuales de los sectores productivos y creativos. La institución también destaca las oportunidades de acceso a beneficios económicos para los estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos, entre ellos Matrícula Cero, Presupuesto Participativo y la Política de Gratuidad, iniciativas que buscan facilitar el ingreso y la permanencia en la educación superior. Actualmente, el Pascual Bravo tiene presencia en 47 municipios de Antioquia mediante una oferta académica pertinente para las vocaciones productivas de cada territorio. Lea también: Rector de UniEspinal acusa al ministro de Educación de pedirle un puesto para su suegro: “Usted es un sinvergüenza y un mentiroso” Municipios como La Pintada, Caldas, Puerto Berrío, Chigorodó, Apartadó, Turbo, Urrao, Yarumal, Amagá, Ituango y San Andrés de Cuerquia hacen parte de esta estrategia de regionalización que impulsa el talento humano, la competitividad y el desarrollo local. Las personas interesadas aún pueden realizar su inscripción hasta finalizar la jornada de hoy a través del portal institucional. La fecha límite para el pago será el próximo 22 de junio, mientras que el inicio de clases está programado para el 10 de agosto. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.